Teuerste 2-Euro-Münze: SIE ist wertvoll und selten – und daher ein Vermögen wert

Nicht nur unter Sammlern erfreuen sich Gedenkmünzen großer Beliebtheit. Wer eine seltene Euro-Münze in seinem Portemonnaie findet, kann sich freuen – sie ist sehr sicher deutlich wertvoller als der auf der Münze angezeigte Wert. Besonders beliebt sind 2-Euro-Münzen. Welche 2-Euro-Münze ist die teuerste und besonders selten? Dieser Frage gehen wir in dem Beitrag auf den Grund.

Wer auch im Zeitalter der bargeldlosen Zahlung auf Münzgeld schwört, dem sei empfohlen, seine Euro-Münzen regelmäßig zu prüfen. Einerseits, um sicherzustellen, beim Bezahlen die korrekte Summe an Rückgeld zu erhalten. Andererseits kann es durchaus sein, dass sich im Portemonnaie seltene und damit wertvolle Gedenkmünzen befinden. Wenn dir bei einer Euro-Münze eine auffällige oder unübliche Prägung auffällt, solltest du sie unbedingt genauer unter die Lupe nehmen – und am besten einen Sachverständigen für Euro-Münzen zurate ziehen. Je seltener eine Euro-Münze ist, desto teurer und wertvoller ist sie in der Regel auch. Daher gelten Euro-Münzen mit Fehlprägungen zu den teuersten und wertvollsten.

Teuerste 2-Euro-Münze kommt aus Monaco

Doch auch wer nicht das seltene Glück hat, eine Euro-Münze mit Fehlprägung zu besitzen, kann es zu einem beträchtlichen Vermögen bringen: Besonders beliebt bei vielen Sammlerinnen und Sammlern sind die 2-Euro-Münzen. Und von ihnen gibt es einige Sonderprägungen als Gedenkmünzen, die zu den teuersten und wertvollsten 2-Euro-Münzen gehören. Diese 2-Euro-Münzen werden grundsätzlich nur in limitierter Auflage hergestellt. Durch ihren Seltenheitswert sind diese Gedenkmünzen umso begehrter und dementsprechend teurer.

Jedes Euro-Land darf pro Jahr maximal zwei solcher Gedenkmünzen herausgeben. Die 2-Euro-Gedenkmünzen sollen an besondere Ereignisse und Persönlichkeiten in dem jeweiligen Land erinnern. In Deutschland wird pro Jahr sogar nur eine 2-Euro-Münze als Sonderedition in Umlauf gebracht, wie aus Angaben der Deutschen Bundesbank hervorgeht. Im Jahr 2023 wird eine 2-Euro-Münze mit der Elbphilharmonie Hamburg herauskommen. Die Stückzahl beläuft sich laut Bundesbank auf bis zu 30 Millionen 2-Euro-Münzen dieser Gedenkmünze. Die 2-Euro-Münze kann auch als Zahlungsmittel genutzt werden.

Die teuerste und wertvollste 2-Euro-Münze stammt aus Monaco (Symbolbild). Foto: IMAGO/Zoonar

Dadurch dürfte diese 2-Euro-Münze bei Sammlern nicht besonders wertvoll sein. Anders verhält es sich mit 2-Euro-Münzen als Gedenkmünze aus den Euro-Kleinstaaten Andorra, Monaco, San Marino und Vatikan. Die von dort in Umlauf gebrachten 2-Euro-Münzen sind nicht zuletzt aufgrund der Größe dieser Staaten selten und entsprechend teuer und wertvoll. Insofern überrascht es nicht, dass die teuerste 2-Euro-Münze nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Münzsammler-Portale aus Monaco stammt. Es handelt sich dabei um die 2007 in Umlauf gebrachte 2-Euro-Münze mit einem Bild der bei einem Autounfall im September 1982 verstorbenen Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Grace Kelly, Fürstin von Monaco. Von der 2-Euro-Münze mit Grace Kelly existieren lediglich 20.001 Exemplare, was diese Sondermünze selten, teuer und wertvoll macht.

Nach Angaben von „muenzen.eu“ beläuft sich der Wert einer einzelnen 2-Euro-Münze mit Grace Kelly auf 3.300 Euro. Auf Kleinanzeigen wird die 2-Euro-Münze sogar zu noch höheren Preisen angeboten. Die 2-Euro-Münze mit Grace Kelly im Seitenprofil, die 12. Juli 2007 anlässlich ihres 25. Todestages erschien, führt das Ranking der teuersten 2-Euro-Münzen bereits seit Jahren an. Dies liegt nach Experten-Einschätzung auch daran, dass Grace Kelly durch ihre Tätigkeit als Schauspielerin und Fürstin von Monaco enorm populär war und die 2-Euro-Münze aufgrund ihrer geringen Auflage selten ist.

Darüber hinaus wurden lediglich 4.000 der 20.001 geprägten 2-Euro-Münzen mit Grace Kelly tatsächlich in Umlauf gebracht – diese Münzen wurden zum Preis von 110 Euro je Münze an Besucher einer Grace-Kelly-Ausstellung in Monaco verkauft. Die übrigen rund 16.000 2-Euro-Münzen mit Grace Kelly gingen direkt an den monegassischen Münzhandel, was zu entsprechender Kritik führte.

Grace Kelly ist auf der wertvollsten 2-Euro-Münze zu sehen

Überhaupt fällt auf, dass die zehn teuersten und damit wertvollsten 2-Euro-Münzen allesamt aus Monaco stammen. Auf Platz 2 der teuersten 2-Euro-Münzen landet eine Sonderedition zum Thema „800 Jahre Schlossbau auf den Felsen von Monaco“. Diese 2-Euro-Münze stammt aus dem Jahr 2015 und wurde mit einer Auflage von nur 10.000 Exemplaren geprägt. Damit ist sie die seltenste 2-Euro-Münze überhaupt. Der Ausgabepreis vor Ort in Monaco betrug im Jahr 2015 100 Euro. Der Wert dieser teuren und wertvollen 2-Euro-Münze beträgt 3.200 Euro.

Mit großem Abstand auf Platz 3 der teuersten und wertvollsten 2-Euro-Münzen landet die Sonderprägung „Monte Carlo“ aus Monaco. Diese 2-Euro-Münze stammt aus dem Jahr 2016 und wurde anlässlich des 150. Jahrestags der Gründung von Monte Carlo, der Hauptstadt des Fürstentums Monaco, herausgegeben. Sie zeigt den Stadtbezirk Monte Carlo und ein Porträt des Fürsten Charles III., nach dem die Hauptstadt Monacos benannt wurde. Die Auflage der 2-Euro-Münze „Monte Carlo“ liegt bei 15.000 Exemplaren. Der Wert dieser 2-Euro-Münze liegt bei 1.000 Euro je Münze.

Das sind die zehn teuersten, wertvollsten und seltensten 2-Euro-Münzen:

Platz Land Jahr Name der 2-Euro-Münze Auflage Preis (in Euro) 1 Monaco 2007 Grace Kelly 20.001 3.300 2 Monaco 2015 800 Jahre Schlossbau auf den Felsen von Monaco 10.000 3.200 3 Monaco 2016 Monte Carlo 15.000 1.000 4 Monaco 2017 200 Jahre Fürstliche Karabinierskompanie 15.000 700 5 Monaco 2022 100. Todestag Albert I. 15.000 600 6 Monaco 2018 250. Geburtstag François-Joseph Bosio 16.000 500 7 Monaco 2019 200. Jahrestag der Thronbesteigung durch den Fürsten Honoré V. 15.000 450 8 Monaco 2020 300. Geburtstag Fürst Honoré III. 15.000 400 9 Monaco 2021 10. Hochzeitstag Fürst Albert II und Fürstin Charlène 15.000 400 10 Monaco 2023 100. Geburtstag Fürst Rainier III. 25.000 375 Die zehn teuersten, wertvollsten und seltensten 2-Euro-Münzen

