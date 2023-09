Seltene 20-Cent-Münzen: DAS macht sie so wertvoll – doch Experte warnt

Geld kann man bekanntlich gar nicht genug haben – so geht es zumindest den meisten Menschen. In einigen Fällen sind Umlaufmünzen sogar deutlich wertvoller als ihr jeweiliger Nennwert. So gibt es auch seltene 20-Cent-Münzen, die Sammlern ein Vielfaches von dem aufgedruckten Wert wert sind.

Doch welche seltenen 20-Cent-Münzen sind wie wertvoll? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Während es bei den 2-Euro-Münzen zahlreiche Gedenkmünzen gibt, deren Wert stark davon abhängt, wie viele dieser 2-Euro-Gedenkmünzen als Umlaufmünzen genutzt werden, verhält es sich bei den 20-Cent-Münzen anders. Dort gibt es keine seltenen Prägungen. Trotzdem können 20-Cent-Münzen teilweise deutlich wertvoller sein als ihr Nennwert. Ausschlaggebend dafür sind Fehlprägungen, die zwar selten sind, jedoch immer wieder vorkommen können.

Seltene 20-Cent-Münzen mit Fehlprägung sind wertvoll

Unter einigen Münzsammlern gilt besonders die 20-Cent-Münze aus Italien aus dem Jahr 2002 aufgrund einer Fehlprägung als besonders beliebt und entsprechend wertvoll. Auf der 20-Cent-Münze von Italien ist eine Skulptur von Umberto Boccioni, einem führenden Vertreter des italienischen Futurismus, als Prägung abgebildet. Mehrere dieser vermeintlich seltenen 20-Cent-Münzen aus Italien mit dem Prägungsjahr 2002 werden auf der Online-Auktionsplattform ebay angeboten – für bis zu 1.950 Euro. Derlei Angebote hält Guy Franquinet, öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger, für sich um Umlauf befindliche Euromünzen, für völlig überzogen. „So viel Geld dafür zu verlangen, das ist schon sittenwidrig“, sagt er im Gespräch mit DER WESTEN. „Bei vielen angeblichen Fehlprägungen handelt es sich um Abnutzungserscheinungen, die entstanden sind, weil die Euromünzen seit Jahren als Umlaufmünzen genutzt werden und beispielsweise auch mal herunterfallen.“

Deutsche 20-Cent-Münzen aus dem Jahr 2002, die versehentlich auf 10-Cent-Rohlingen gedruckt wurden, sind eine Rarität und beliebt unter Sammlern (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panthermedia

Dass die angeblich seltenen 20-Cent-Münzen aus Italien aus dem Jahr 2002 so wertvoll seien, dass sie Hunderte oder gar Tausende Euro wert seien, ist Franquinet nicht bekannt. Die für diese 20-Cent-Münzen aus Italien aus dem Jahr 2002 bei ebay und anderen Online-Portalen aufgerufenen Preise hält der IHK-Sachverständige für viel zu hoch. Es gibt aber tatsächlich 20-Cent-Münzen aus Italien von 2002, die versehentlich zum Teil ohne die charakteristischen Rillen (Riffel) am äußeren Rand hergestellt wurden. „Der marktübliche Preis pro Münze liegt bei rund 38 Euro“, sagt Franquinet.

Mehr News:

2-Euro-Münze Strichmännchen – wie viel ist die Fehlprägung wert?

Die zehn wertvollsten Euro-Münzen und woran du sie erkennst

2-Cent-Münze mit Rille im Rand: Sie erfüllt DIESE wichtige Aufgabe

Zudem gebe es noch eine weitere seltene 20-Cent-Münze, die vergleichsweise wertvoll sei: Bei ihr handelt es sich um die 20-Cent-Münze aus Deutschland aus dem Jahr 2002. Deren Besonderheit ist, dass die 20-Cent-Münze irrtümlicherweise auf einem 10-Cent-Rohling geprägt wurde und somit zu klein ist. Da diese 20-Cent-Münze mit Fehlprägung seltener verfügbar sei als die 20-Cent-Münze aus Italien mit Fehlprägung, liegt der marktübliche Preis für diese Münze laut Franquinet bei rund 165 Euro. Diese seltene 20-Cent-Münze, bei der es sich offenbar um keine Umlaufmünze handelt, ist offenbar derart rar, dass sich selbst auf einschlägigen Online-Auktionsportalen dazu keine Angebote finden.

Vorsicht bei Münzkauf im Internet

Völlig unabhängig und losgelöst von den beiden seltenen 20-Cent-Münzen mit Fehlprägung stimmt es laut Franquinet nicht, dass es einzelne Euromünzen gebe, bei denen lediglich eine einzige eine bestimmte Fehlprägung aufweise. „Solche Fehlprägungen entstehen bei der Herstellung, dadurch gibt es in aller Regel mindestens mehrere tausend dieser Fehlprägungen bei Euromünzen“, so der Experte. Die meisten seltenen 20-Cent-Euromünzen mit Fehlprägung seien zwar für Sammler wertvoll, unterm Strich jedoch seiner Einschätzung zufolge in fast allen Fällen zwischen 20 und maximal 100 Euro wert. Hinzu komme, dass es sich bei Umlaufmünzen, die teilweise jahrelang als Zahlungsmittel genutzt werden, ein natürlicher Verschleiß und damit auch ein Wertverlust einstellt. Wer sich als Sammler für eine seltene und wertvolle 20-Cent-Münze interessiere, sollte bei hochpreisigen Angeboten auf Internet-Auktionsportalen Vorsicht walten lassen, rät der IHK-Sachverständige Franquinet.

Welche seltenen 20-Cent-Münzen besonders wertvoll sind, wäre somit geklärt. Doch welche ist die teuerste 2-Euro-Münze? Das erfährst du hier. <<<