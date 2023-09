10-DM-Münzen: So viel sind sie heute wert

10-DM-Münzen werden seit der Euro-Einführung vor über 20 Jahren nicht mehr geprägt. Entsprechend begehrt sind einige dieser Gedenkmünzen aus Silber bei Sammlern. Doch wie viel sind 10-DM-Münzen – etwa von den Olympischen Spielen 1972 – heute wert? Wir klären auf und verraten alles Wichtige und Wissenswerte rund um 10-DM-Münzen.

Zur Deutschen Mark pflegen hierzulande noch immer viele Menschen ein besonderes Verhältnis. Das zeigt sich schon allein daran, dass nach Angaben der Deutschen Bundesbank noch im Jahr 2022 – also 20 Jahre nach der Euro-Einführung – 12,3 Milliarden DM im Umlauf sind, die meisten davon in der Bundesrepublik Deutschland (BRD). Auch wenn davon auszugehen ist, dass rund die Hälfte der noch nicht umgetauschten DM-Münzen, ob mit oder ohne Stempelglanz, in Sammler-Alben kleben, zeigt es doch, wie verbunden viele Deutsche mit ihrer alten Währung sind.

10-DM-Münzen sind mehr wert als ihr Nennwert

Beliebt unter Sammlern sind auch die 10-DM-Münzen, die einst als Gedenkmünzen bzw. Silbermünzen angeboten wurden. Zwischen 1970 und 2001 wurden 43 Gedenkmünzen (Silbermünzen) herausgegeben – davon 29 aus 625er Silber sowie 14 aus 925er Silber. Die Gedenkmünzen sollen Jubiläen, Festlichkeiten und nationale Themen würdigen und daran erinnern.

Aber wie viel sind die 10-DM-Münzen heute wert? Bei ebay wird eine 10-DM-Münze aus dem Prägejahr 1988 für 500 Euro angeboten. 10-DM-Münzen von den Olympischen Spielen 1972 in München werden auf dem Auktionsportal sogar für bis zu 800 Euro angeboten.

Sind 10-DM-Münzen von den Olympischen Spielen 1972 tatsächlich so viel wert? Höchstwahrscheinlich nicht. Wer eine 10-DM-Münze als Silbermünze von den Olympischen Spielen 1972, aus dem Jahr 1987 oder mit einem anderen Prägedatum besitzt, darf sich glücklich schätzen – auf einem Vermögen sitzt er oder sie deshalb jedoch noch lange nicht. Die meisten dieser Gedenkmünzen, teilweise mit und teilweise ohne Stempelglanz, sind nämlich in millionenfacher Auflage geprägt und ausgegeben worden. Das heißt: 10-DM-Münzen sind weder selten noch sind bestimmte Fehlprägungen dieser Gedenkmünzen (Silbermünzen) bekannt. Das hat zur Folge, dass Sammler in der Regel nicht bereit sind, dafür eine hohe Summen zu zahlen.

Aus Anlass der Olympischen Spiele 1972 in München gab die Bundesrepublik (BRD) Deutschland gleich sechs 10-DM-Münzen als Gedenkmünzen aus Silber heraus, die in vielen Sammler-Alben nicht fehlen dürfen. Die Gedenkmünzen, die zwischen 1970 und 1972 geprägt wurden, unterscheiden sich durch ihre Abbildungen auf der Rückseite (auf der Vorderseite war bei jeder der 10-DM-Münzen der Bundesadler geprägt):

Münze Motiv Ausgabe Auflage Wert 10-DM-Münze Olympische Spiele 1972 Strahlenspirale (Deutschland) 26.01.1970 10.000.000 8 Euro 10-DM-Münze Olympische Spiele 1972 Verschlungene Arme 20.07.1971 20.000.000 6 Euro 10-DM-Münze Olympische Spiele 1972 Sportlergruppe 08.12.1971 20.000.000 7 Euro 10-DM-Münze Olympische Spiele 1972 Zeltdach / Teil der Sportstätten 09.05.1972 20.000.000 7 Euro 10-DM-Münze Olympische Spiele 1972 Strahlenspirale (München) 05.06.1972 10.000.000 8 Euro 10-DM-Münze Olympische Spiele 1972 Olympisches Feuer 22.08.1972 20.000.000 7 Euro Liste mit dem Wert der 10-DM-Münzen der Olympischen Spiele 1972

Durch die hohe Auflage der jeweiligen Gedenkmünzen hält sich der Sammlerwert in sehr überschaubaren Grenzen. Doch wer eine 10-DM-Münze mit oder ohne Stempelglanz besitzt und diese veräußern will, kann sie auch anderweitig zu Geld machen: Umgerechnet auf den Euro-Wechselkurs sind die 10-DM-Münzen heute 5,11 Euro wert. Und sie können immer noch in Filialen der Deutschen Bundesbank umgetauscht werden. Wer seine Gedenkmünzen in Euro umtauschen will, muss sich hierfür nicht beeilen: Dies ist dauerhaft und zeitlich unbegrenzt zu einem durchgehend festen Wechselkurs von 1 Euro = 1,95583 DM möglich.

Sechs 10-DM-Münzen zu Olympischen Spielen 1972

Der Nominalwert einer 10-DM-Münze beträgt also 5,11 Euro. Durch ihren reinen Materialwert ist eine Gedenkmünze jedoch mehr wert: Wenn man den aktuellen Silberkurs von 21,67 Euro pro Feinunze (rund 31 Gramm) zugrunde legt, dann besitzt eine 10-DM-Münze, die zehn Gramm reines Silber enthält, einen Materialwert von rund sieben Euro. Der Wert ließe sich jedoch nur durch das Einschmelzen der Gedenkmünze erzielen.

Wirklich wertvoll ist demnach im Übrigen keine der 10-DM-Münzen. Den Angaben der Online-Plattform „muenzen.eu“ zufolge sind 42 der 43 Gedenkmünzen aus Silber zwischen 5 und 8 Euro wert. Das gilt auch für die 10-DM-Münze aus dem Jahr 1987 mit dem Titel „750 Jahre Berlin“. Ausgerechnet die jüngste aller 10-DM-Münzen ist mit einem Sammlerwert von 9 Euro die wertvollste. Dabei handelt es sich um die 10-DM-Münze „50 Jahre Bundesverfassungsgericht“, die am 5. September 2001 herausgegeben wurde. Mit 2.366.300 gibt es von dieser Gedenkmünze die wenigsten Exemplare im Vergleich aller 10-DM-Münzen.

