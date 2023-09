Teuerste Münze der Welt: Sie ist wertvoller als der Liberty-Dollar und die meisten Luxus-Villen

Nicht alle Münzen taugen als Zahlungsmittel. Mit einigen von ihnen lässt sich kein Einkauf mehr bezahlen, während sie für Sammler einen immens hohen Wert besitzen. Je weniger Exemplare es von einer Münze gibt und je bedeutender sie ist, desto höher ist in der Regel auch ihr (Sammler-)Wert. Doch welche ist die teuerste Münze der Welt? Das verraten wir in diesem Beitrag. So viel vorweg: Es ist nicht der Liberty-Dollar aus dem Jahr 1794, der lange als teuerste Münze der Welt galt.

Teuerste Münze der Welt kommt nicht aus den USA

Zu Beginn stellt sich jedoch eine wichtige Frage: Wer legt eigentlich fest, wie wertvoll eine Münze ist? Und wodurch wird die teuerste Münze der Welt zu der solchen? Häufig richtet sich der Wert einer Münze nicht nach deren Materialwert, sondern nach dem Sammlerwert. „Es verhält es sich genauso wie bei Brötchen und Fleisch – Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis“, erklärt Guy Franquinet, öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen. Bei Münzen würden beispielsweise das Alter und die Anzahl der Exemplare Aufschluss darüber geben, wie teuer eine Münze sei. „Aber das nützt wenig, wenn das Stück nicht begehrt ist“, betont Franquinet. „Wenn sich ein Mensch für eine bestimmte Münze interessiert und nicht aufs Geld achten muss, kann es unabhängig vom Materialwert der Münze sein, dass er eine sechs- oder siebenstellige Summe dafür ausgibt.“

Der Liberty-Dollar von 1794 aus den USA galt lange als die teuerste Münze der Welt. Foto: imago/CTK Photo

Dies erklärt auch, weshalb der Liberty-Dollar von 1794 aus den USA lange Zeit als die teuerste Münze der Welt galt: Der Liberty-Dollar von 1794 ist eine Silbermünze und der erste US-Dollar, der jemals von der U.S. Mint geprägt wurde. Die U.S. Mint ist eine Bundesbehörde in den Vereinigten Staaten, die vor allem für die Prägung des US-Dollars zuständig ist. Die U.S. Mint wurde im Jahr 1792 – also zwei Jahre vor der Herstellung des ersten Liberty-Dollars – neu gegründet. Da es sich bei dem Liberty-Dollar von 1794 um ein Unikat, also ein Einzel-Exemplar, handelt, ist der Sammlerwert entsprechend hoch. Im Jahr 2013 kaufte ein Bieter den begehrten Liberty-Dollar 1794 bei einer Auktion für 7,85 Millionen US-Dollar. Dadurch wurde er vorübergehend zur teuersten Münze der Welt.

Wer im Internet nach der teuersten Münze der Welt sucht, bekommt noch immer sehr häufig den Liberty-Dollar 1794 als solche angezeigt. Doch diesen Spitzenplatz hat der Liberty-Dollar 1794 nach acht Jahren wieder eingebüßt: Bei einer Auktion bei Sotheby’s in New York im Jahr 2021 hat ein Käufer die Goldmünze „Double Eagle“ für 18,87 Millionen US-Dollar erworben und sie dadurch zur teuersten Münze der Welt gemacht. Das Exemplar wurde in den 1930er Jahren geprägt und gehörte zur Serie der letzten als „Double Eagle“ bekannten Goldmünzen, die in den USA bis zum Jahr 1933 als reguläres Zahlungsmittel im Umlauf waren. Ihren Namen verdankt die Münze dem Umstand, dass auf ihrer Rückseite ein Weißkopfseeadler im Flug über der aufgehenden Sonne zu sehen ist. Da ein weiterer Flügel zu sehen ist, entstand der Name „Double Eagle“.

Die „Double Eagle“-Münze von 1933 ist eine der teuersten Münzen der Welt und die teuerste Münze der Welt, die jemals verkauft wurde. Foto: imago images/UPI Photo

Doch was macht die „Double Eagle“-Münze so begehrt? Aufgrund des Goldmangels in den USA verhängte der damalige Präsident Franklin D. Roosevelt im Jahr 1933 ein Verbot zur Prägung von Goldmünzen. Dies war gleichbedeutend mit dem Ende von Goldmünzen als Zahlungsmittel in den Vereinigten Staaten. Die bis dahin im Jahr 1933 geprägten 445.000 Münzen durfte daher auch nicht mehr in den Umlauf gebracht und stattdessen eingeschmolzen werden. Zwei dieser Exemplare wurden zu Erinnerungszwecken an die nationale Münzsammlung gegeben, während weitere etwa 20 Exemplare aus unbekannten Gründen spurlos verschwanden. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte tauchten 19 dieser „Double Eagle“-Münzen wieder auf, viele von ihnen wurden eingeschmolzen. Doch eine einzige „Double Eagle“-Münze fehlte.

Die einzige „Double Eagle“-Münze, deren Existenz noch bekannt ist, befand sich in der Sammlung des damaligen ägyptischen Königs Faruk. Über einen britischen Sammler ging sie im Jahr 2002 für 7,9 Millionen Dollar an den US-Designer Stuart Weitzman, der sie seitdem jahrelang hütete – bis der „Double Eagle“ im Jahr 2021 von einem Käufer für 18,87 Millionen US-Dollar ersteigert und dadurch zur teuersten Münze der Welt wurde.

Teuerste Münze der Welt ist viele Millionen Dollar wert

Gemessen am Sammlerwert ist die „Double Eagle“-Münze von 1933 die gegenwärtig teuerste Münze der Welt. Zudem ist sie die teuerste Münze der Welt, die jemals verkauft wurde. Wenn jedoch der Materialwert zugrunde gelegt wird, der deutlich einfacher und objektiver bestimmbar ist als der Sammlerwert, dann ist die „Red Kangaroo“-Goldmünze aus Australien die teuerste Münze der Welt. Die im Oktober 2011 präsentierte „Red Kangaroo“-Goldmünze ist nach Angaben der australischen Prägeanstalt Perth Mint nicht nur die größte und schwerste Goldmünze der Welt, sondern auch die teuerste Münze der Welt.

Die Red-Kangaroo-Münze ist aus reinstem Gold und gilt als die teuerste Münze der Welt. Foto: picture alliance / dpa

Die „Red Kangaroo“-Goldmünze weist ein Gewicht von 1012 Kilogramm auf, also rund eine Tonne. Ihr Durchmesser beträgt 80 Zentimeter. Die Münze soll aus reinstem Gold mit einer Feinheit von 999,9 bestehen. Da Perth Mint den Nennwert der Münze mit einer Million australischer Dollar (entspricht rund 600.000 Euro) angab, tauchte die „Red Kangaroo“-Goldmünze lange Zeit nicht in der Liste der teuersten Münzen der Welt auf. Doch wenn man den vergleichsweise stabilen Weltmarktpreis für eine Tonne bzw. 1012 Kilogramm reines Gold zugrunde legt, dann ist die „Red Kangaroo“-Goldmünze im Jahr 2023 rund 62,45 Millionen US-Dollar wert. Damit steht sie unangefochten an der Spitze der teuersten Münzen der Welt und wertvoller als die meisten Luxus-Villen dieser Welt.

