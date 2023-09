Seltene 5-Cent-Münzen: Das sind die wertvollsten – sie sind ein kleines Vermögen wert

Die Redewendung „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert“ gilt auch im Euro-Zeitalter. Und doch gibt es viele Menschen, die Kleingeld als lästig empfinden und es ungern im Portemonnaie mit sich herumschleppen. Dabei könnte sich ein Blick in die eigene Brieftasche durchaus lohnen: Vielleicht entdeckst auch du dort eine seltene 5-Cent-Münze mit einer Prägung oder einem Motiv auf der Vorder- oder Rückseite, die für Sammler ein Vielfaches ihres Nennwerts wert ist. In diesem Artikel erfährst du daher, welche 5-Cent-Münzen selten und besonders wertvoll sind und worauf du nach Einschätzung eines Münz-Experten achten musst.

Die meisten Sammler interessieren sich für 1-Euro-Münzen und 2-Euro-Münzen, wie Guy Franquinet, öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Experte für Euro-Münzen, berichtet. „Die 1-Euro-Münzen und die 2-Euro-Münzen sind größer, sodass dort Fehlprägungen deutlich sichtbarer für das menschliche Auge sind und dementsprechend stärker auffallen.“ Doch auch Cent-Münzen können ein Vielfaches ihres Werts besitzen, das gilt auch für seltene 5-Cent-Münzen.

Seltene 5-Cent-Münzen sind besonders wertvoll

Häufig seien Euromünzen umso wertvoller, je seltener sie sind, sagt Franquinet. Daher spiele auch das Alter eine Rolle: Je älter beispielsweise eine 5-Cent-Münze sei, desto seltener und wertvoller werde sie. Das bestätigt auch ein weiterer Euromünzen-Gutachter gegenüber unserer Redaktion.

Neben der Auflage, der Prägung und dem Motiv auf der Rückseite einer Münze sei auch deren Seltenheitswert wichtig – und die Frage, wie begehrt eine Münze ist. Auf die 5-Cent-Münzen aus den kleinsten Eurostaaten treffen all diese Kriterien zu. Kein Wunder also, dass die 5-Cent-Münzen aus dem Vatikan, San Marino, Monaco und Andorra nicht nur selten, sondern auch wertvoll sind. Diese 5-Cent-Münzen gelten als besonders selten und wertvoll:

5-Cent-Münze Monaco (2011): ca. 75 Euro Wert (nur 7.000 Münzen vorhanden)

5-Cent-Münze Monaco (2002): ca. 65 Euro Wert (nur 8.000 Münzen vorhanden)

5-Cent-Münze Monaco (2013): ca. 60 Euro Wert (nur 10.000 Münzen vorhanden)

5-Cent-Münze Vatikan (2002): ca. 40 Euro Wert (nur 71.000 Münzen vorhanden)

Weitere Euro-Münz-Themen:

Wertvolle 1-Euro-Münzen: Wer eine Fehlprägung besitzt, ist reich – doch Experte warnt

Helmut Schmidt ziert 2-Euro-Münze – sie kann ein Vermögen wert sein

Seltene 5-Cent-Münzen: Das sind die wertvollsten – sie sind ein kleines Vermögen wert

In diesen kleinen Euro-Ländern ist die Anzahl der geprägten 5-Cent-Münzen und anderer Euromünzen in der Regel stärker limitiert als etwa in Deutschland. Doch es gibt auch hierzulande hergestellte seltene 5-Cent-Münzen, die je nach Prägung und Motiv wertvoll sind: „5-Cent-Münzen mit drehenden Sternen sind besonders beliebt“, sagt IHK-Sachverständiger Franquinet. „Die drehenden Sterne sind sehr selten, es gibt sie aber von der 1-Cent-Münze bis zur 2-Euro-Münze.“ 12 Sterne zieren den äußeren Rand einer jeden deutschen Euro- und Cent-Münze. Zwei der fünf Sternzacken zeigen jeweils nach außen. Bei der Erstprägung von deutschen Euromünzen um die Jahrtausendwende herum wurden jedoch auch Euro- und Cent-Münzen hergestellt, bei denen zwei der fünf Sternzacken in Richtung Mitte zeigen – so entstand der Begriff „Drehende Sterne“, zu dem es sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag gibt.

5-Cent-Münzen mit drehenden Sternen sind heiß begehrt

Die seltenen 5-Cent-Münzen mit drehenden Sternen wurden aber nicht genehmigt und sollten daher vollständig vernichtet werden (gleiches gilt auch für alle anderen Euro- und Cent-Münzen mit drehenden Sternen). Dennoch sind einige Euromünzen mit drehenden Sternen in den Umlauf gelangt und gelten aufgrund ihrer Seltenheit bei Sammlern als besonders wertvoll.

Darüber hinaus sind Fehlprägungen von 5-Cent-Münzen begehrt. Wer eine solche in seinem Portemonnaie entdeckt, kann damit viel Geld verdienen. Dem Euromünzen-Experten und IHK-Sachverständigen Guy Franquinet sind mindestens drei Fehlprägungen von 5-Cent-Münzen bekannt, bei denen es sich vermutlich nicht um ein Unikat handelt:

5-Cent-Münze Deutschland (2019) bei der auch der äußere Rand der Münde (Rille) geprägt wurde. Geschätzter Wert: ca. 128 Euro

5-Cent-Münze Deutschland (2007), die auf einem 2-Cent-Rohling geprägt wurde (zudem wurde auch der äußere Rand (Rille) mitgeprägt). Geschätzter Wert: ca. 185 Euro

5-Cent-Münze Deutschland (2019), die auf einem 2-Cent-Rohling geprägt wurde (zudem wurde auch der äußere Rand (Rille) mitgeprägt). Geschätzter Wert: ca. 145 Euro

Ob diese seltenen 5-Cent-Münzen tatsächlich so wertvoll sind, wie sie geschätzt werden, ist hingegen unklar. Welche 5-Cent-Münzen vergleichsweise selten und wertvoll sind, haben wir damit nun geklärt. Aber welche ist die teuerste 2-Euro-Münze.