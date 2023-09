Helmut Schmidt ziert 2-Euro-Münze – sie kann ein Vermögen wert sein

Auch mehr als 40 Jahre nach dem Ende seiner Kanzlerschaft zählt Helmut Schmidt noch immer zu den populärsten Politikern in der Bundesrepublik Deutschland. Kein Wunder also, dass sich die 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt, die anlässlich seines 100. Geburtstag herausgegeben wurde, sehr großer Beliebtheit erfreut. Auf der Gedenkmünze ist Helmut Schmidt in seiner typischen Pose im Gespräch, mit angedeuteter Zigarette in der Hand abgebildet. Das Motiv stammt aus der Feder des Berliner Münzgestalters Bodo Broschat. Angesichts der Beliebtheit des ehemaligen Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland und Hamburger Senators stellt sich vielen die Frage: Wie viel ist die 2-Euro-Münze „Helmut Schmidt“ wert? In diesem Beitrag klären wir auf.

Wohl kaum ein anderer Mensch hat die Zigarette und das Rauchen in der Bundesrepublik Deutschland so sehr verkörpert wie Helmut Schmidt. Von daher wundert es nicht, dass Helmut Schmidt auf der 2-Euro-Münze mit angedeuteter Zigarette in der Hand zu sehen ist. Obwohl der am 23. Dezember 1918 in Hamburg geborene Helmut Schmidt jahrzehntelang Kettenraucher war, wurde er 96 Jahre alt und verstarb am 10. November 2015 in Hamburg. Gut zwei Jahre nach seinem Tod gab die Bundesregierung anlässlich seines 100. Geburtstags eine 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt (inklusive angedeuteter Zigarette) heraus. Die Gedenkmünze erschien am 30. Januar 2018 und wurde – wie sollte es anders sein – zunächst in der Prägestätte in Hamburg hergestellt. Doch auch in den übrigen Prägestätten der Bundesrepublik Deutschland in Berlin, München, Stuttgart und Karlsruhe wurde die 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt anschließend hergestellt.

2-Euro-Münze „Helmut Schmidt“ soll sein Lebenswerk würdigen

Helmut Schmidt machte sich als Hamburger Innensenator bundesweit durch sein Krisenmanagement im Zuge der Sturmflut in Hamburg 1962 einen Namen. Drei Jahre lang war Helmut Schmidt von 1969 bis 1972 Bundesverteidigungsminister sowie von 1972 bis 1974 Bundesfinanzminister, bevor er von 1974 bis zu dem Misstrauensvotum im Jahr 1982 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Doch auch anschließend zählte Helmut Schmidt bis zu seinem Tod zu den bekanntesten und populärsten deutschen Politikern. Nicht zuletzt diesem Umstand dürfte es zu verdanken sein, dass die Bundesregierung beschloss, anlässlich seines 100. Geburtstags eine 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt herauszugeben.

Mit der von Bodo Broschat entworfenen Gedenkmünze soll „das politische Lebenswerk von Helmut Schmidt anlässlich seines 100. Geburtstags“ gewürdigt werden, schreibt die Deutsche Bundesbank als Erklärung für die Prägung und Herausgabe der 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt auf ihrer Website. Die Gedenkmünze unterstreiche auch „die Präsenz dieses herausragenden Staatsmannes.“

Die 2-Euro-Münze „Helmut Schmidt“ erfreut sich aufgrund der großen Popularität des früheren Bundeskanzlers großer Beliebtheit. Foto: picture alliance / Christian Charisius/dpa

Entsprechend beliebt ist die 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt auch bei Sammlern. Aber wie viel ist die Gedenkmünze wert? Sorgt die Beliebtheit des einstigen Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland über die Stadtgrenzen Hamburgs hinaus auch dafür, dass der (Sammler-)Wert der Gedenkmünze in schwindelerregende Höhen steigt? Letzteres ist nicht der Fall. Da die 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt in einer Auflage von 30 Millionen Exemplaren für den Umlauf – also als reguläres Zahlungsmittel – herausgegeben wurde, ist die Gedenkmünze nicht so selten und rar, als dass sie für Sammler ausgesprochen wertvoll ist. Aber immerhin ist sind viele Sammler bereit, für die 2-Euro-Münze „Helmut Schmidt“ mehr zu zahlen als den Nennwert der Gedenkmünze. Wer eine neuwertige 2-Euro-Münze „Helmut Schmidt“ mit der angedeuteten Zigarette erwerben will, kann diese Gedenkmünze über Münz-Onlineshops ab 2,90 Euro kaufen.

Mehr News:

Teuerste Münze der Welt: Sie ist wertvoller als der Liberty-Dollar und die meisten Luxus-Villen

Teuerste 2-Euro-Münze: SIE ist wertvoll und selten – und daher ein Vermögen wert

2-Cent-Münze mit Rille im Rand: Sie erfüllt DIESE wichtige Aufgabe

Der Wert einer 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt kann jedoch durchaus deutlich höher sein und ein Vielfaches ihres Nennwerts einbringen. Wenn eine offensichtliche Fehlprägung der von Bodo Broschat entworfenen Gedenkmünze mit der angedeuteten Zigarette vorliegt, kann die 2-Euro-Münze „Helmut Schmidt“ durchaus ein kleines Vermögen wert sein. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich ein Käufer findet, der auch bereit ist, den geforderten Preis zu zahlen. Auf der Online-Auktionsplattform ebay gibt es zahlreiche Angebote einer 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt, bei denen es sich um Fehlprägungen handeln soll. Die von den Verkäufern geforderten Preise reichen von einigen Hundert Euro bis zu 60.000 Euro.

Aber sind die Gedenkmünzen mit den angeblichen Fehlprägungen tatsächlich so viel wert? Das ist schwer zu sagen, denn Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wenn ein Interessent also bereit ist, so viel Geld für die Fehlprägung einer 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt zu zahlen, ist sie ihm offenbar so viel wert. Je offensichtlicher und seltener eine Fehlprägung erkennbar ist, desto nachvollziehbarer und entsprechend wertvoller ist sie für die meisten Menschen.

2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt (und angedeuteter Zigarette) kann viel wert sein

In aller Regel handelt es sich bei wertvollen Fehlprägungen jedoch nicht um Unikate, wie Guy Franquinet betont. Er ist öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen. Für gewöhnlich sind Fehlprägungen auf menschliches Versagen zurückzuführen und fallen in den Münzprägeanstalten oft erst nach einigen Minuten auf. „In dieser Zeit sind dann natürlich schon zahlreiche Münzen mit der entsprechenden Fehlprägung hergestellt worden“, betont Franquinet. Daher hänge der Wert einer Fehlprägung auch davon ab, wie viele Exemplare einer solchen Münze existieren.

Bei vermeintlichen Fehlprägungen, bei denen es sich um ein Unikat handeln soll, ist daher Vorsicht geboten, betont Franquinet. Zwar könne es in Einzelfällen tatsächlich zu solchen Fehlprägungen einer Münze kommen, die womöglich einmalig ist – doch das sei ausgesprochen selten der Fall. „Wenn eine Münze sich bereits seit Jahren im Umlauf befindet, ist es normal, dass sie gewisse Abnutzungserscheinungen zeigt“, erklärt der IHK-Sachverständige. „Dabei handelt es sich aber nicht um Fehlprägungen.“ Wer sichergehen will, ob bei einer 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt oder einer anderen Gedenkmünze tatsächlich eine seltene Fehlprägung vorliegt, die den Wert der Münze erheblich steigert, sollte sich am besten an einen zertifizierten Sachverständigen für Euro-Münzen wenden.

Wie viel eine 2-Euro-Münze mit Helmut Schmidt und der angedeuteten Zigarette wert ist, haben wir in diesem Beitrag geklärt. Aber wie viel Geld ist die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ wert? Das erfährst du hier. <<<