2-Euro-Münze plötzlich das Tausendfache wert – hast du sie im Geldbeutel?

Täglich wechseln unzählige Euro-Münzen in Deutschland und der Europäischen Union die Besitzer – doch manche Münzen sollte man lieber nicht so einfach aus der Hand geben. So ist eine Euro-Münze beispielsweise nicht immer so viel wert, wie es auf den ersten Blick scheint.

Aktuell ist vor allem eine 2-Euro-Münze mit einem bestimmten Motiv viel wertvoller als angegeben. Statt zwei Euro kannst du bis zu 2.000 Euro für sie bekommen!

2-Euro-Münze mit Hamburger Michel viel mehr wert

Eigentlich ist die 2-Euro-Münze mit dem Hamburger Michel auf der Rückseite nichts besonderes. Ganze 30 Millionen Exemplare, die das Wahrzeichen der Hansestadt zeigen, wurden 2008 von der Bundesbank angefertigt. Etwa 6,3 Millionen Stücke entstanden in Hamburg selbst.

Von der 2-Euro-Münze mit der Abbildung der Sankt Michael Kirche sind also einige in Umlauf. Trotzdem kann sie Sammlern bis zu 2.000 Euro wert sein – allerdings nur unter einer Bedingung.

2-Euro-Münze muss Fehlprägung aufweisen

Auf Ebay wird die 2-Euro-Michel-Münze laut „T-Online“ aktuell für rund 2000 Euro gehandelt. Allerdings gilt das nicht für jedes Exemplar – sondern nur für solche mit einer sogenannten Fehlprägung. So soll bei einigen Michel-Münzen noch die alte Europakarte abgebildet sein, was Sammlern viel Geld wert sein kann.

Auch andere Makel wie sogenannte Stempelrisse, also leichte Risse auf den Münzen, können ein Euro-Stück im Wert steigen lassen. Es gibt auch Exemplare, bei denen das aufgestempelte Motiv verdreht ist, weil der standardmäßige Winkel nicht getroffen wurde.

Im Internet gibt es einige Videos, die zeigen, woran du Fehlprägungen auf einer Euro-Münze erkennst. Um den Wert wirklich sicher bestimmen zu lassen, solltest du dich allerdings an einen Sachverständigen wenden.