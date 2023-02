Elotrans kaufen bei Kater an Karneval? Das spricht dagegen

Mit dem letzten Donnerstag (16. Februar) begann der Auftakt des Karnevals. Vor allem die Jecken in NRW läuteten die fünfte Jahreszeit ein. In mehreren Städten herrschte Ausnahmezustand. Auf Alkohol wollen dabei viele nicht verzichten.

Doch das kann am nächsten Tag böse enden, vor allem wenn man am Abend zuvor zu tief ins Glas geschaut hat. Ein schlimmer Kater mit Kopfschmerzen oder Übelkeit kann auftreten. Seit letztem Jahr hat sich vor allem Elotrans als „Wundermittel“ etabliert. Doch bringt das Pulver auch wirklich was?

Elotrans bei Karneval: Hohe Nachfrage verursacht Lieferengpässe

Seit einigen Monaten schwören viele Feierfreudige auf die Elektrolyt-Glucose-Mischung Elotrans. Zwischenzeitlich war die Nachfrage so gestiegen, dass das Pulver nicht mehr geliefert werden konnte. Doch Elotrans ist eigentlich kein offizielles Katermittel, sondern ein Medikament gegen Durchfall.

Die Lieferengpässe wurden so also auch zum Problem für Menschen, die auf die Mischung angewiesen waren. Vor allem für Säuglinge und Babys wurde das zu einem Problem. Der Grund: Elotrans zählt zu den wenig geeigneten Medikamenten gegen Durchfall für Kleinkinder. Mittlerweile wurde das Angebot der erhöhten Nachfrage angepasst. Doch bringt Elotrans wirklich etwas, wenn man einen über den Durst getrunken hat?

Elotrans an Karneval: „Trotzdem hat man einen Kater“

Apotheken-Besitzer Helmut Strohmaier hat eine klare Meinung zu dem hochgepriesenen Katermittel. Neben einem großen Wasserverlust habe man auch einen großen Elektrolytverlust, wenn man zu viel getrunken habe. „Wenn man zwischendrin ein Glas Wasser trinkt kann man dem aber eigentlich gut vorbeugen“, so Strohmeier. So könne man Mineralstoffe besser behalten.

Bringt Elotrans denn die Heilung? „Trotzdem hat man einen Kater“, meint der Apotheker. Elotrans könne Kopfschmerzen zwar lindern, trotzdem rät Strohmeier lieber zu einer Kopfschmerztablette. Der Apothekenbesitzer hat noch einen weiteren Tipp parat: „Es reicht eigentlich, wenn Sie Magnesium und Kalium substituieren“. Das Fazit: Elotrans ist kein Kater-Wundermittel, denn auch durch das Pulver wird der Alkohol im Körper nicht schneller abgebaut als sonst.