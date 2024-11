Edeka-Kunden flippen aus – alles wegen IHM! „Endlich einer, der durchgreift“

Pünktlich zur Adventszeit tauchen in den Supermärkten von Lidl, Kaufland, Edeka & Co. nicht nur zahlreiche Süßigkeiten auf – nein, auch die Weihnachtsspots trudeln nach und nach ein. Doch Edeka geht jetzt einen ganz anderen Weg.

Und Edeka setzt auf einen bekannten Promi! Und genau dieser sorgte für Furore und Begeisterung bei den Fans.

Edeka: Werbung sorgt für Wirbel – ER ist Schuld

Die Adventszeit ist die Zeit der großen Gefühle – auch die bekannten Supermarktketten sorgen mit ihren Clips immer wieder für Tränen und große Emotionen. So sorgte auch Lidl in diesem Jahr für reichlich Rührseligkeit (so auch Lidl, wie wir bereits berichteten) – ganz im Gegensatz zu Edeka.

Aber Edeka setzt auf ihn und eine beliebte Serie. Hier ein kleines Rätsel: Es handelt sich dabei um eine Sitcom über den Alltag von jungen Supermarkt-Mitarbeitern und dem Chef des Supermarktes, Thorsten. Ein weiterer Tipp: Die erste Staffel erschien am 17. Dezember 2021.

Nun erraten? Trommelwirbel – die Rede ist von „Die Discounter“. Und ein Star der Serie spielt jetzt eine ganz andere Rolle. So sorgt Schauspieler Marc Hosemann (54) für jede Menge Lacher im Edeka-Clip. Er nimmt dabei nicht nur sich selbst auf die Schippe, nein, er sorgt auch für ordentlich Chaos.

So bestellt er große Mengen Würstchen, weil er glaubt, dass Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat das Weihnachtsessen schlechthin sind. Stattdessen kaufen die Verbraucher aber lieber Roastbeef. Auch die Mitarbeiter sind vom neuen Chef nicht gerade begeistert. Denn eine Verkäuferin fragt im Spot: „Hat der überhaupt schon mal in ’nem Supermarkt gearbeitet?“

„Bester Werbefilm überhaupt!“: Clip löst Jubel aus

Und offenbar kam der Spot bei den Kunden gut an, wie eine Userin meinte: „Bester Werbefilm überhaupt!“ Ein anderer User schrieb: „Endlich einer, der durchgreift und Stimmung in den Laden bringt“. Und ein dritter User schrieb ganz euphorisch: „Dieser Spot ist unglaublich! Die Marketingfirma, die Autoren und alle, die an der Idee mitgearbeitet haben, waren jeden Cent wert! Nicht nur Werbung, sondern eine Mini-MasterClass für alle. Ein Meisterwerk.“

Hier kannst du dir den Spot ansehen:

„Am Ende geht es um die Botschaft, dass rund ums Fest wirklich alles erlaubt ist, was gefällt – getreu dem Motto: Feiert Weihnachten, wie ihr wollt!“, teilte Edeka zu seiner nicht ganz alltäglichen Weihnachtskampagne mit. Und damit hat der Supermarkt Recht – schließlich geht es um Spaß und Freude.