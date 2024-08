Edeka, Rewe und Co: Neue Kassensysteme sorgen bei Kunden für Frust – „Ganz ehrlich, ich hasse es“

Bei vielen Supermärkten, wie Edeka, Rewe und Co., wurde ein neues Kassensystem eingeführt. Jedoch scheint dieses nicht bei allen beliebt zu sein. Auf sozialen Medien äußern die ersten Kunden ihren Frust über die neuen Kassen.

Immer mehr Supermärkte, wie Edeka, Rewe und Co. nutzen die neuen Selbstbedienungskassen. In den meisten Supermärkten sind diese mittlerweile schon vertreten. Aber nicht alle begrüßen das neue System.

Edeka, Rewe und Co: Neue Kassen immer häufiger vertreten

Auf dem sozialen Netzwerk „Threads“ postet ein User seine Meinung über das Kassensystem bei Edeka, Rewe und Co: „Ich hasse SB-Kassen. Ich kann das Konzept verstehen, wenn man so unter 5 Teilen hat. Aber ganz ehrlich, ich hasse es.“

Anscheinend bevorzugt der Kunde das altbekannte Kassensystem. Er erklärt: „Ich mag selbst die schnellste und unfreundlichste Kassiererin 100x lieber als diese Automaten.“ Die Selbstbedienungskassen scheinen bei diesem Kunden wohl nicht gut anzukommen.

Jedoch teilt nicht jeder User auf „Threads“ diese Meinung. Eine Kundin von Edeka, Rewe und Co. kommentiert den Beitrag: „Ich liebe die, weil es viel schneller geht.“ Ein anderer Nutzer erklärt die Vorteile der Selbstbedienungskassen: „Ich habe meine Ruhe, muss mit keinem reden und bin schneller, als wenn ich an der Kasse stehe.“

Meinungen gehen stark auseinander

Die Meinungen über das neue Kassensystem scheinen stark auseinanderzugehen. Die genannten Vorteile scheinen den Nutzer, der den Beitrag verfasst hat, nicht zu überzeugen. Auf die Nachfrage, warum der User die Selbstbedienungskassen ablehnt, erklärt er: „Ich finde es halt doof, benutzerunfreundlich und mir fehlt die Interaktion.“

Die Meinungen über die Selbstbedienungskassen von Edeka, Rewe und Co. scheinen sehr weit auseinanderzugehen. Ein Nutzer auf „Threads“ gibt jedoch einen guten Ratschlag an diejenigen, die das Kassensystem nicht mögen: „Ist nicht so schlimm, dann nutze es einfach nicht.“