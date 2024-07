Aldi und Rewe ziehen die Sache durch – damit hätten die Kunden nicht gerechnet

Vegane Ernährung ist für Kunden von Aldi, Rewe und anderen Supermärkten längst kein Nischenthema mehr. Sie findet zunehmend Anhänger, die aus gesundheitlichen, ethischen oder ökologischen Gründen auf Fleisch verzichten. Ersatzprodukte für Fleisch, wie zum Beispiel Veggie-Hack, spielen dabei eine wichtige Rolle.

Obwohl es auch eine Menge Menschen gibt, die vegane Ernährung strikt ablehnen und sich ihr Stück Fleisch nicht verbieten lassen wollen, haben mittlerweile alle Supermarkt-Ketten vegane Produkte im Sortiment. Aldi und Rewe nehmen die Bedürfnisse der veganen Kundschaft offenbar ganz besonders ernst und legen sich entgegen aller Widerstände richtig ins Zeug, wenn es um Qualität und Preis geht.

Aldi und Rewe überraschen ihre Kunden

Die Stiftung Warentest hat in der Ausgabe 8/2024 insgesamt 15 vegane Alternativen zu Hackfleisch getestet, die hauptsächlich aus Soja, Sonnenblumen oder Erbsen bestehen. Acht davon gibt es in der Kühltheke, sieben sind trocken, sechs haben ein Bio-Siegel. Womit viele Kunden wohl nicht gerechnet haben: Der Discounter-Riese Aldi und die Supermarkt-Kette Rewe gehören gleichauf zu den Favoriten.

Aldi und Rewe haben mit ihren Produkten in der Kategorie Preis-Leistung jeweils am besten abgeschnitten. Das Veggie-Hack von „Rewe Beste Wahl“ und „Aldi My Vay – The Wonder veganes Hack“ wurden als Preis-Leistungs-Sieger ausgezeichnet. Beide Produkte kosten 83 Cent pro 100 Gramm und erzielten die Note 2,1 („gut“).

Preis-Leistungs-Sieger bei veganem Hack

Im Gesamttest teilen sich das vegane Mühlen-Hack von Rügenwalder und das „Hick-Hack-Hurra veganes Hack“ von The Vegetarian Butcher den ersten Platz. Beide schnitten geschmacklich am fleischähnlichsten ab.

Ein Vorteil von Veggie-Hack, insbesondere von trockenen Varianten, ist, dass diese in der Regel ohne Zusatzstoffe und Aromen auskommen und weniger Fett und Salz enthalten. Das Bio-Granulat Veganes Hack von Alnatura schnitt unter Granulat-Produkten am besten ab (Wertung „gut“). Trocken-Hack muss im Übrigen nicht gekühlt werden und spart somit Energie.

Aldi und Rewe haben mit ihren veganen Hack-Alternativen eindrucksvoll gezeigt, dass sie die Anpassung ihrer Sortimente an die Bedürfnisse von Veganern durchziehen und dabei qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen anbieten. Diese Entwicklung dürfte viele Verbraucher positiv überraschen und zeigt, dass der Einzelhandel die Zeichen der Zeit erkannt hat.