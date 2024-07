Aldi: Bittere Nachricht geht um – müssen Kunden bald auf Produkte verzichten?

Die Kosten in der Lebensmittelindustrie sind in den letzten Monaten förmlich explodiert. Rohstoffe sind teurer geworden, aber auch Energie- und Personalkosten sind stark gestiegen. Das bekamen nicht nur die Supermärkte zu spüren, sondern vor allem deren Lieferanten. Diesmal traf es Aldi.

Ein Lebensmittellieferant, der unter anderem den Discounter beliefert, hat kürzlich Insolvenz angemeldet. Wie geht es jetzt weiter bei Aldi?

Aldi: Lieferant meldet Insolvenz an

Wird es diese Produkte bei Aldi nicht mehr geben? Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, sinkt der Umsatz von „Stute“ seit fast zehn Jahren. Das Unternehmen bietet vor allem süße Brotaufstriche wie Konfitüren, Gelees, Fruchtaufstriche sowie Nuss-Nougat-Creme und verschiedene Honige an. Doch der Umsatz ist stark zurückgegangen.

Nun soll ein Standort des Lebensmittelherstellers und Aldi-Lieferanten sogar ganz geschlossen werden. Betroffen sind nicht nur die Kunden, sondern auch die vielen Mitarbeiter. Die Paderborner Kühlhaus GmbH & Co. KG an der Halberstädter Straße soll bereits zum 1. August den Betrieb einstellen. Schon seit längerer Zeit soll der Standort unter mangelnder Auftragslage gelitten haben. Mehr als 200 Mitarbeiter müssen sich Medienberichten zufolge nun einen neuen Job suchen. Für sie gehe es demnach bei dem Aldi-Lieferanten nicht mehr weiter.

Hauptstandort bleibt erhalten

Der Hauptstandort der Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co. KG ist von der Schließung vorerst nicht betroffen. Derzeit wird noch nach einem geeigneten Investor gesucht. Zudem wird derzeit geprüft, ob eine Sanierung in Eigenregie über einen Insolvenz- und Sanierungsplan möglich ist. In diesem Fall wäre kein Investor erforderlich. „Insoweit bleiben alle Beteiligten zuversichtlich, dass das Kerngeschäft der Stute Gruppe erhalten, restrukturiert und noch im laufenden Jahr 2024 in eine wirtschaftlich stabile Zukunft überführt werden kann“, so Stute dazu.

Bei Aldi wird es daher wohl erstmal keine leeren Regale geben. Im Hauptstandort laufe der Geschäftsbetrieb „unverändert und unvermindert“ fort.