Aldi, Rewe und Co.: Preis-Alarm bei beliebtem Produkt! Kunden können Augen nicht trauen

Sobald der Wetterbericht viel Sonnenschein und hohe Temperaturen vorhersagt, ist das für den ein oder anderen der Startschuss, sich bei Aldi, Rewe und Co. entsprechend einzudecken. Verschiedene Eissorten, Zutaten für einen frischen Salat oder Früchte mit Joghurt für ein leichtes Abendessen stehen dabei meist ganz oben auf der Liste. Aktuell müssen Kunden bei DIESEM Produkt jedoch ganz schön tief in die Tasche greifen.

Die Inflation hat in den vergangenen Jahren die Lebensmittelpreise vielerorts in die Höhe getrieben. Während bei einem wöchentlichen Einkauf für einen zuvor kalkulierten Preis der Einkaufswagen gut voll gemacht werden konnte, ist er inzwischen für das gleiche Geld beinahe nur noch halb gefüllt. Besonders in einem Regal fallen Kunden zurzeit aus allen Wolken, wenn sie die Preistafel sehen. Das steckt dahinter.

Aldi, Rewe und Co.: Erdbeer-Preise explodieren

Lang anhaltende Dürren oder zu viele Regenfälle – die Bedingungen für Obst und Gemüse waren in vielen Ländern, aus denen Deutschland Lebensmittel importiert, nicht unbedingt ausreichend, um bei Aldi, Rewe und Co. unschlagbar günstige Preise anzubieten. Besonders die im Sommer so beliebten Erdbeeren sind dem „ausgefallenen Frühling“ daher zum Opfer gefallen. Die Konsequenz? Der „Preis für Erdbeeren explodiert vielerorts“, heißt es in einem Bericht von „Watson“.

Das liegt unter anderem daran, dass in den wichtigsten Lieferländern wie Polen, Spanien und Griechenland nur knapp die Hälfte der eigentlichen Menge erwartet wird. Die schlechte Erdbeerernte sorgt letztendlich dafür, dass es sich so manch einer zweimal überlegt, ob er die frischen Früchte kauft und auch Konfitüre könnte bei Aldi, Rewe und Co. teurer werden.

Der „Focus“ entnimmt aus einem aktuellen Bericht von etlichen Verbrauchern, dass ein Kilo Erdbeeren in München auf dem Wochenmarkt derzeit bis zu zehn Euro kostet. In Frankfurt und Berlin würden die Preise sogar bis auf 12 Euro klettern.

Ob sich dadurch viele Kunden gegen den Erdbeerkauf entscheiden und auf andere Früchte umsteigen, bleibt abzuwarten.