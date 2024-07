Rewe-Mitarbeiter mit krasser Aktion beim Regal einräumen – Überwachungskamera bringt es ans Licht

Im normalen Tagesgeschäft geben sich die Mitarbeiter in Supermärkten wie Rewe gegenüber den Kunden meist freundlich und gut gelaunt. Doch wie verhalten sich die Angestellten im Supermarkt, wenn mal kein Kunde in der Nähe ist?

Ein Rewe-Angestellter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt, als er gerade das Teeregal einräumte. So konnten alle sehen, was er wirklich tat, als sich unbeobachtet fühlte – mit diesen Szenen hätten wohl weder Mitarbeiter noch Kunden gerechnet!

Rewe-Mitarbeiter wird bei irrer Aktion gefilmt

Der Arbeitsalltag in einem Supermarkt wie Rewe kann für die Angestellten schon einmal eintönig anmuten. Oft stehen die gleichen Aufgaben an, zum Beispiel Waren abkassieren oder Regale einräumen. Doch auch auf der Arbeit kommt es immer darauf an, was man aus der eigenen Situation macht – das dachte sich wohl der Rewe-Mitarbeiter, der im Netz viral geht.

Ein Clip, den unter anderem „Bild“ veröffentlichte, zeigt den Mann beim Tee einräumen. Als ihm eine Packung aus dem Karton in Richtung Boden fällt, reagiert er blitzschnell: Er fängt den Tee mit dem Fuß ab, verpasst der Packung einen leichten Tritt nach oben. Ein zweiter sorgt dafür, dass die Teepackung hoch genug fliegt, sodass der Mann sie mit einer Bewegung mit der Hand wieder auffangen kann. Eine echte Meisterleistung!

Rewe: „Müsstest im Fußballstadion sein“

Obwohl sich die Aktion durchaus sehen lassen, scheint sie dem Rewe-Mitarbeiter unangenehm zu sein – sein Blick geht direkt danach verstohlen zu der Überwachungskamera, die alles gefilmt hat.

Es war übrigens nicht das einzige Mal, dass der Mann seine schnelle Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellte. Auf seinem TikTok-Account veröffentlichte der Rewe-Angestellte selbst ein Video, das ihn dabei zeigt, wie ihm Ähnliches mit einem Handy passiert. Diesmal grinst der Reaktionskünstler allerdings anschließend in die Kamera.