Rewe: Dieses Verhalten der Kunden macht eine Kassiererin wahnsinnig – „Respektlos“

Wer im Einzelhandel arbeitet, kann sicher sein, dass kein Tag wie der andere ist. Die Arbeit mit Kunden ist zwar abwechslungsreich und kann Spaß machen, aber nicht alle Kunden meinen es immer gut. Immer wieder gibt es welche, die die Mitarbeiter von Rewe, Edeka und Co. auf die Palme bringen. Die einen sind total unhöflich, die anderen nehmen Produkte aus dem Regal und lassen sie irgendwo im Markt liegen, so dass sie entsorgt werden müssen.

Aber nicht nur zwischen den Regalen spielen sich oft skurrile Szenen ab. Auch an der Kasse können die meisten Angestellten ein Buch darüber schreiben, was sie schon alles erlebt haben. Gerade dieses eine Verhalten bringt manch einen Mitarbeiter bei Rewe, Edeka und Co. auf die Palme.

Rewe: Geschlossene Kasse ignorieren?

Auf Instagram berichtet eine Kundin von ihrem Einkauf bei Rewe. Dabei erzählt sie, dass eine Kassiererin das Schild „Kasse geschlossen“ hinter ihre Einkäufe stellte, ein anderer Mann jedoch seine drei Artikel direkt hinter das Schild legte. Statt sich zu beschweren, stellte die Mitarbeiterin das Schild lächelnd wieder hinter seine Waren. Eine „tolle Reaktion“, urteilt die Kundin. Doch nicht immer finden die Kassierer dieses Verhalten so super.

„Als Kassiererin sage ich dazu: Respektlos vom Kunden“, bringt eine andere ihre Meinung auf den Punkt. „Freundlich fragen, ob man die paar Teile noch abkassieren kann und fertig. Hat seinen Grund, wenn ich die Kasse schließe“, meint sie. Viele andere Nutzer stimmen ihr zu und berichten von ihren eigenen Erfahrungen. Offenbar kommt es immer wieder vor, dass Kunden das Schild „Kasse geschlossen“ einfach ignorieren und ihre Einkäufe auf das Band legen, ohne etwas zu sagen.

Beispielsweise erzählt ein anderer Mitarbeiter aus dem Einzelhandel: „Allerdings wird oft einfach die Ware auf das Band geknallt und am besten noch das Schild dabei beinah runtergeworfen und wenn man dann doch mal was sagt, wird einem patzig gesagt, man hätte es nicht gesehen.“ Höflichkeit und Verständnis sind für einige Kunden offenbar ein Fremdwort!