Edeka, Rewe und Co.: Keine Bargeld-Zahlung mehr in Filialen? Was Kunden wissen müssen

Wer kennt es nicht: Man steht an der Kasse von Edeka, Rewe oder einem anderen Supermarkt, hat es eilig, doch die Person vor einem zählt noch gemütlich ihr Kleingeld. Inzwischen zücken immer mehr Menschen jedoch lieber ihre EC-Karte zum Bezahlen, um so Zeit zu sparen.

Manche haben nicht mal mehr Bargeld im Portemonnaie, sondern zahlen nur noch mit Karte. Inzwischen ist es sogar möglich via App mit dem Smartphone seine Rechnung zu begleichen. Und der Trend zur Bargeldlosen-Zahlung nimmt immer mehr an Fahrt auf, sodass die Frage gestellt werden kann, ob Zahlen mit Bargeld an der Supermarkt-Kasse bald der Vergangenheit angehört.

Edeka, Rewe und Co.: Immer mehr Kunden zahlen mit Girocard

Aus einem Online-Blog für den Einzelhandel geht hervor, dass immer mehr Kunden im Einzelhandel zur Girocard greifen. Auch 2023 hat die Nutzung der Karte wieder zugenommen. Laut der Statistik der Deutschen Kreditwirtschaft gab es rund 7,5 Milliarden Bezahlvorgänge, was einem Wachstum von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch immer mehr Akzeptanzstellen (Terminals) werden zur Verfügung gestellt, hier gab es einen Zuwachs von 8,3 Prozent.

+++ Aldi, Edeka und Co.: Jetzt werden Kunden in die Pflicht genommen – und das kann richtig teuer werden +++

Während früher die Karte vielleicht überwiegend für größere Beträge genutzt wurde, zücken Kunden diese nun auch häufiger für kleinere Beträge. Der Durchschnittsbon sank von 42,34 Euro im Jahr 2022 auf 40,69 Euro im Jahr 2023. Es zeichnet sich also ein klarer Trend in Richtung bargeldloses Zahlen ab. Vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar.

Bargeld-Zahlung bleibt

Immerhin war es in den 90er-Jahren überhaupt erstmals möglich alleine mit Chip und Pin bei Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. zu bezahlen. Spätestens seit 2011 hat sich die Bezahlmethode mit Girocard vollkommen durchgesetzt. Doch wie so oft, müssen sich die Leute an derartige Veränderungen erstmal gewöhnen. Mit Corona hat das kontaktlose Zahlen erneut einen Schub bekommen und der Händler Gravis bietet in seinen 40 Filialen deutschlandweit sogar nur noch bargeldloses Bezahlen an.

Somit ist die Diskussion über ein Ende des Bargelds im Einzelhandel nicht neu. Doch auch wenn die Entwicklung eine klare Tendenz anzeigt, so haben die großen Supermarktketten wie Rewe, Edeka und Co. längst klargestellt, dass sie ihren Kunden weiterhin beide Bezahl-Varianten anbieten wollen.