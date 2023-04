Edeka, Rewe, Kaufland und Co.: Dieses Produkt darfst du niemals aufs Kassenband legen

Zwar gilt in jedem Supermarkt und Discounter das Gesetz „Der Kunde ist König“. Dennoch haben Edeka, Rewe, Kaufland und Co. Regeln, an die sich die Kundschaft besser zu halten hat. So ist es nicht nur beim Supermarkt-Riesen Kaufland streng verboten, Lebensmittel vor dem Kauf noch im Laden zu verzehren. Auch bei den Zeitschriften machen die Mitarbeiter keine Ausnahmen. Mehr dazu erfährst du hier.

Doch einen Fehler begehen Kunden von Edeka, Rewe, Kaufland und Co. regelmäßig. Deswegen machen die Supermarkt-Angestellten immer wieder den Appell: „Dieses Produkt bitte nicht aufs Kassenband legen.“ Aber was steckt dahinter?

Edeka, Rewe und Co.: Dieses Getränk niemals hinlegen

Bei dem mysteriösen Artikel, der niemals aufs Kassenband gelegt werden sollte, handelt es sich um ein beliebtes Wein-Produkt, das meist im Herbst verkauft wird. Die Rede ist natürlich vom Federweißer. Dabei handelt es sich um teilweise gegorenen Traubenmost, der auch nach der Abfüllung in Flaschen weiterhin arbeitet.

Wer schon mal eine Flasche des delikaten Getränks gekauft hat, der weiß: Im Deckel gibt es ein Loch und oft ist die Flasche zudem nicht ganz verschlossen, damit die darin enthaltene Kohlensäure auch nach der Abfüllung weiterhin entweichen kann. Denn ohne diese Vorsichtsmaßnahme könnte es sein, dass die Flasche schlimmstenfalls explodiert.

Und vielen Kunden dürfte jetzt bereits dämmern, warum man den Federweißer niemals aufs Kassenband legen sollte. Richtig, aufgrund des Lochs im Deckel und/oder der nicht ganz luftdicht verschlossenen Flasche läuft der Wein aus. Dennoch kommt es immer wieder zu Missgeschicken in den Supermärkten.

Fehler wird zum Thema im Netz

Kunden sei deshalb geraten, die Flasche bis zum Kassenbereich im Einkaufswagen zu lassen und sie dem Mitarbeiter zum Scan anzureichen. Alternativ können Kunden den Federweißer aber auch aufs Band stellen, sollen ihn dabei aber besser festhalten, damit er nicht Opfer der Schwerkraft wird. Auch beim Transport nach Hause in den Kühlschrank geht die Odyssee weiter – doch auch hier gilt: Federweißer niemals hinlegen!

Dass den Fehler mit dem Kassenband aber schon reihenweise Kunden begangen haben, machen aber auch immer wieder Beiträge bei dem Online-Forum „Reddit“ klar. So berichtet etwa ein Nutzer: „Hab früher mal beim Edeka an der Kasse gearbeitet. Einen Dödel, der den Federweißer hingelegt hat, gab es alle zwei Tage.“ Ein anderer meint: „Hab mal im Getränkemarkt gearbeitet, und es war jedes Mal ein Fest, wenn die Kunden nicht lesen konnten. Zum Glück musste ich es nie wegmachen.“

Wer es sich also mit den Mitarbeitern von Edeka, Rewe, Kaufland und Co. nicht verscherzen will, der sollte die Federweißer-Regel besser beachten. Umso größer ist die Freude, wenn dann jeder kostbare Tropfen zuhause genossen werden kann.