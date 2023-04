Rewe-Mitarbeiter verrät, welches Produkt am häufigsten verkauft wird – seine Antwort schockiert viele Kunden

Wer bei Rewe, Aldi und Co. einkaufen geht, bei dem stehen häufig die gleichen Artikel auf der Einkaufsliste. Der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier – und will auch bei seinen Lieblings-Lebensmitteln wohl nicht davon abrücken.

Und das ist scheinbar nicht nur eine vage Vermutung, sondern Tatsache, wie jetzt ein Rewe-Mitarbeiter offenbart. Denn scheinbar gibt es ein Produkt, das bei den Kunden am häufigsten im Einkaufswagen landet. Doch diese Antwort wird viele schockieren.

Rewe-Insider packt bei Reddit aus

Das Online-Forum „Reddit“ ist für seine Diskussionsrunden bekannt. Jetzt hat sich dort ein Rewe-Marktleiter zu Wort gemeldet – und sich den Fragen der Community gestellt. „„Fragt mich, was auch immer ihr wissen wolltet über euren Vollsortimenter von nebenan“, schrieb er im Netz und gab damit den Auftakt zu einer wilden Fragerunde.

Während so manchem Kunden Fragen rund um den Job bei Rewe auf der Seele brannten und einige so etwa erfahren wollten, was man so als Marktleiter verdient, wagten sich andere in weitaus tiefere Gewässer. Die größte Diskussion löste aber mit Abstand folgende Frage eines Nutzers aus: „Mir hat ein Kaufland-Marktleiter erzählt, dass der Nr.-1-Artikel-Bananen sind. Ich weiß die Menge nicht mehr, aber am Tag gehen manchmal mehrere 100 kg über die Theke. Ist das bei euch auch so?“

Die Antwort des Marktleiters ließ nicht lange auf sich warten: „Tatsächlich sind bei uns im Markt alle vier Sorten Bananen (Rewe Bio, Chiquita, Rewe Beste Wahl und die discountgünstigen Bananen) in den Top 100 der ertragreichsten Artikel im Markt“, leitet der Mitarbeiter seine Antwort ein. „Bei uns im Markt verkaufen wir jeweils ca. 16 Kisten insgesamt auf’m Montag/Freitag/Samstag. Mal zwei mehr, mal zwei weniger.“ Tatsächlich soll es sich dabei aber noch lange nicht um den meistverkauftesten Artikel des Supermarkt-Giganten handeln.

Mineralwasser führt die Liste an

Stattdessen soll das beliebteste Produkt von Rewe das Mineralwasser-Sixpack der Marke „Volvic“ sein. „Unser #1-Artikel ist Volvic 6×1,5L Einweg. Warum? Wir haben echt absolut keinen Plan. Es ist einfach so“, gibt der Marktleiter zu. Doch was folgt danach?

Das Mineralwasser von Volvic soll bei Rewe der Nr. 1-Artikel sein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Stattdessen ist dem Volvic-Mineralwasser die Milch der Rewe-Eigenmarke dicht auf den Fersen. Darauf folgen „so ziemlich alle Brot-Sorten von Harry, Eier, Zeitschriften und Krombacher Pils.“ Wie sich die Nr.1-Artikel bei Rewe berechnen, bleibt allerdings unklar.

Bei den Reddit-Nutzern stößt die Antwort allerdings auf Unverständnis. „Ich hab noch nie verstanden, wie man überhaupt stilles Wasser aus Plastikflaschen trinken kann und warum man bei unserer Trinkwasserqualität irgendeine Plörre 1.000 km durch Europa karren muss“, meint nur einer von unzähligen Nutzern.