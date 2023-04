Edeka-Angebote lassen Kunden wild diskutieren – das steckt dahinter

Bestimmte Angebote bei Edeka haben unter einigen Kunden zuletzt für großen Ärger gesorgt. Es geht um beliebte Molkerei-Produkte, angepriesene Sonderaktionen und enttäuschte Kunden. Aber der Reihe nach.

Woche für Woche locken Supermarkt-Ketten ihre Kunden mit Sonderangeboten oder Aktionsware in die Filialen. Auch die vielen Edeka-Märkte bieten regelmäßig manche Produkte zum reduzierten Preis an und hoffen somit auf besonders hohes Kauf-Interesse der Kunden. Bei manchen Kunden kommt die eine oder andere Rabattaktion jedoch alles andere als gut an.

Edeka: Kunden wegen Angeboten irritiert

Auf der Facebook-Seite von Edeka machten zuletzt mehrere Kunden ihrem Unmut Luft. Ihr Kritikpunkt: In den Prospekten werbe die Supermarkt-Kette regelmäßig mit reduzierten Produkten. In den Filialen müssten die Kunden dann allerdings regelmäßig feststellen, dass einzig die weniger beliebten Varianten des angepriesenen Produkts reduziert sind.

Ein Kunde veranschaulicht das Phänomen anhand einer Aktionswoche im Edeka-Markt seines Heimatorts. Dort waren mehrere Produkte des Molkerei-Betriebs Müller reduziert, unter anderem der Joghurt „Froop“. Im Prospekt habe es geheißen, dass „diverse Sorten“ des Joghurts für 39 Cent im Angebot seien. „Aber dann gehst du zu Edeka, du im Laden gibt’s im Angebot für 39 Cent nur eine Sorte, die keiner will. Die „normalen“ Sorten wie – zum Beispiel Erdbeere – stehen daneben und kosten weiterhin 69 Cent. Das ist sehr irreführend.“

Kunde bei Edeka-Einkauf verwirrt

Von anderen Märkten sei der Kunde es gewöhnt, dass alle Sorten eines Produkts den gleichen Preis haben, wenn sie reduziert im Angebot sind. Die Joghurts aus der Froop-Reihe seien nicht das einzige Beispiel. Auch wenn die berühmte Müller-Milch im Angebot ist, würden laut des Kunden in besagter Edeka-Filiale plötzlich einige beliebte Sorten aus den Regalen verschwinden. Früher seien bei solchen Angeboten alle Sorten verfügbar und reduziert gewesen.

Während manche Kunden von ähnlichen Beobachtungen erzählen, halten andere Kunden dagegen. Schließlich kommuniziere Edeka in seinem Prospekt deutlich, dass lediglich „diverse“ Sorten im Angebot sind – und nicht alle. „Wo schreibt Edeka denn, dass ALLE Sorten im Angebot sind? Nirgends“, kommentiert ein Kunde.

Außerdem könne es in einzelnen Filialen immer vorkommen, dass die beliebtesten Sorten eines Produkts ausverkauft sind. „Ich habe bei Lidl diese Woche selbst 24 Flaschen von der Müller-Milch Zero gekauft, und dann war das Regal leer. Das kommt nun mal vor“, schreibt ein Kunde.