Lidl, Edeka und Co.: Gemüse-Preise zwingen Kunden in die Knie! DIESEN Spartrick kennt kaum einer

Frisches Gemüse ist gesund – aber auch teuer. So muss es aktuell vielen Kunden bei Lidl, Edeka und Co. vorkommen. Erst kürzlich machten vor allem die massiv gestiegenen Gurkenpreise bei Edeka Schlagzeilen.

+++ Lidl: Geheimer Hinweis auf Preisreduzierungen? Auf dieses Detail solltest du beim nächsten Einkauf achten +++

Den Mittelweg zwischen gesunder Ernährung und dem Schonen des Geldbeutels zu finden, entwickelt sich für viele Menschen daher zu einer großen Herausforderung. Dabei gibt es bei Lidl, Edeka und anderen Discountern wie Supermärkten auch einen raffinierten Spartrick, den der Großteil der Kunden womöglich gar nicht auf dem Schirm hat.

Lidl, Edeka und Co.: Spartrick bei Gemüse

Wie „Chip.de“ schreibt, hat der Deutsche eine Vorliebe für frisches, unbearbeitetes Gemüse. Ist es die Skepsis vor Zusatzstoffen? Oder wirkt das rohe Gemüse in der Auslage einfach frischer? So oder so – es gibt Gemüse ja auch im Tiefkühlfach. Doch allein im Jahr 2020 machte Gemüse aus der Kühltruhe nur knapp sechs Prozent des insgesamt verkauften Gemüses im Land aus.

+++ Edeka, Lidl und Co. senken Preise für dieses Produkt – Experte rät zum Hamstern +++

Dabei hat Tiefkühlgemüse seinen schlechten Ruf gar nicht verdient – und hilft vor allem beim Sparen. Eine 300-Gramm-Fertigmischung „Buttergemüse“ kostet im Tiefkühlfach meist weniger als 3 Euro. Kauft man sich Karotten, Erbsen, Mais und Blumenkohl einzeln an der Gemüsetheke, muss man mit großer Sicherheit mehr bezahlen. Und das ist nicht der einzige Vorteil.

Tiefkühlgemüse ist besser als sein Ruf

Denn tatsächlich könnte Tiefkühlgemüse im Bezug auf Vitamine oder Nährstoffe sogar noch gesünder sein als die Frischware. Gemüse, das ungeschützt in der Auslage herumliegt, verliert im grellen Supermarktlicht schneller seine Vitamine als verpackt in der Kühltruhe.

Mehr News:

Zudem wir das Gemüse meist direkt nach der Ernte schockgefrostet. Der Vitamin- und Nährstoffgehalt ist also bestenfalls noch „auf Ernte-Level“.