Kunden bei Rewe, Edeka & Co. bitter enttäuscht – dieser Anblick ist ein Stich ins Herz

Kunden bei Rewe, Edeka & Co. können es bei den neuen Nachrichten kaum glauben. In der Schweiz wird nämlich eine Sache wieder eingeführt, die man in Deutschland verboten hat. Jetzt erhoffen sich Kunden, dass man in Deutschland auch dem Vorbild der Schweiz folgen wird.

Wer kennt die Capri-Sun, damals noch Capri-Sonne, nicht noch aus seiner Kindheit? Mittlerweile sieht diese jedoch etwas anders aus, denn anstatt mit einem Plastikstrohhalm wird als Strohhalm Papier genutzt, zum Verdruss von vielen Kunden von Supermärkten, wie Rewe und Edeka.

Viele Kunden von Edeka, Rewe und Co. wünschen sich den Plastikhalm zurück

Dies wird sich jedoch in der Schweiz bald ändern und der Plastikstrohalm soll wieder verwendet werden, wie Roland Weening, CEO des deutschen Unternehmens, ankündigt. Die deutschen Kunden von Rewe und Edeka fragen sich jetzt, ob man auch bald in Deutschland mit der Wiedereinführung des Plastikstrohhalms rechnen kann.

Eigentlich hat Capri-Sun aus Umweltbedenken auf den Papierstrohhalm umgestellt. Wie „20 Minuten“ jedoch erklärt, sind sowohl Weening als auch Kunden von Edeka und Rewe von dieser Entscheidung mittlerweile genervt. Weening erklärt: „Das Papierröhrli ist zwar gut gemeint, doch in unserem Fall macht es überhaupt keinen Sinn.“

Das Unternehmen beabsichtigt jetzt darauf hinzuarbeiten, dass Capri-Sun wieder mit einem Plastikstrohhalm verkauft wird. Jedoch ist dies nicht so einfach, denn 2021 wurde es in der EU verboten, Plastikhalme an den Beutel zu kleben. In der Schweiz wurde diese Regel nicht eingeführt, weswegen man dort den altbekannten Strohhalm wieder ohne Probleme einführen konnte.

Unternehmen hofft auf eine Ausnahmebewilligung

Weening will jedoch Kunden von Supermärkten, wie unter anderem Edeka und Rewe, nicht enttäuschen und erhofft sich, dass die EU für Capri-Sun eine Ausnahme macht. Wie „20 Minuten“ berichtet, sind die Erfolgschancen für die Ausnahmebewilligung aber unklar.

Trotz dieser Entscheidung betont Weening, dass Nachhaltigkeit für das Unternehmen eine große Rolle spielt. Dies belegt er mit den neuen Capri-Sun Beuteln, denn diese bestehen nämlich aus komplett recycelbaren Plastik. Kunden von Rewe und Edeka müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis man herausfindet, ob der Plastikstrohhalm auch bald in Deutschland sein Comeback feiern kann.