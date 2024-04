Nach Edeka: Jetzt haben es auch Rewe und Co. am Start – Lieblingsprodukt kehrt zurück

Edeka-Kunden dürfen bereits in den Genuss kommen – jetzt haben auch andere Supermärkte und Discounter das Lieblingsprodukt zahlreicher Deutschen wieder in den Regalen!

Für zahlreiche Supermarkt-Kunden ist es ein echtes Highlight, wenn saisonale Produkte wieder ihren Weg zurück in die Filialen von Edeka, Rewe und Co. finden. Vor allem Spargel-Liebhaber fiebern Jahr für Jahr das Comeback des beliebten Gemüses entgegen. Jetzt ist es so weit.

Viele Kunden freuen sich auf die Spargel-Zeit

Je nach aktueller Wetterlage kann die Spargel-Saison schon Mitte April beginnen. Traditionell endet sie am 24. Juni. Edeka kündigte seine Spargel-Zeit bereits an (wir berichteten). Doch wie steht es bei den anderen Supermärkten und Discountern? Unsere Redaktion hat nachgehakt.

„Spargel ist nach wie vor ein sehr beliebtes saisonales Gemüse. Bereits seit Anfang April bieten wir unseren Kunden durchgängig deutschen Spargel an. Mit unserem Siegel ‚Qualität aus Deutschland‘ machen wir unsere Kunden darauf aufmerksam“, heißt es von Kaufland. Angaben zu der Preisgestaltung wollte der Supermarkt hingegen nicht machen.

Das sagen Rewe, Penny und Aldi Süd

Und auch bei Rewe und Penny ist es schon so weit: „In Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Erzeugern können wir wie jedes Jahr auch in dieser Saison bei Rewe und Penny bundesweit weißen Spargel aus deutschem, regionalem Anbau anbieten“, heißt es. Bei Rewe und Penny ist Spargel teilweise sogar bereits im Angebot. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass sich der Spargelpreis im Verlauf der Saison analog zum Vorjahr entwickeln wird“, heißt es seitens Rewe und Penny.

Aldi Süd bekräftigt sein Engagement für Regionalität und Saisonalität, indem das Unternehmen, laut eigenen Aussagen, auch in diesem Jahr während der gesamten deutschen Saison ausschließlich weißen und violetten Spargel aus Deutschland anbietet.