Edeka macht große Ankündigung – Kunden rasten aus: „Endlich!“

Wenn die Supermärkte und Discounter neue Produkte in ihr Sortiment aufnehmen, dann wird das von Kunden in der Regel schnell belohnt! Vor allem, wenn es sich dabei um ein saisonales Lebensmittel handelt, was sie nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr kaufen können.

Auch Edeka läutet jetzt eine neue Saison ein – Kunden mussten fast ein Jahr lang wieder darauf warten. Zumindest, wenn sie sich nicht an ausländischen Produkten vergreifen wollten. Edeka macht es im Netz jetzt endlich offiziell.

Edeka setzt dem Warten ein Ende

In weiß und in grün ist er erhältlich; er passt perfekt zu Sauce Hollandaise und Schinken. Was könnte das nur sein? Die Rede ist natürlich vom Spargel. Je nach Wetter kann seine Saison schon Mitte April beginnen und endet traditionell am 24. Juni.

Viele hatten in diesem Jahr gehofft, kurz nach Ostern die ersten Spargelstangen auf dem Teller servieren zu können. Edeka setzt der Warterei jetzt ein Ende – zumindest, was einen konkreten Zeitraum angeht. „Ende des Monats geht die Spargelsaison los. Wer freut sich drauf?“, heißt es auf der Facebook-Seite des Supermarkt-Konzerns. Doch nicht nur die Spargel-Saison wird dann feierlich eingeläutet.

Kunden können es kaum erwarten!

Denn neben den saftigen Stangen können sich Edeka-Kunden außerdem auf knackfrische Radieschen, Äpfel, Spinat, Auberginen und Tomaten freuen. Aber für viele dürfte der Beginn der Spargel-Saison das wahre Highlight darstellen. „Wer freut sich drauf?“, fragt auch Edeka auf Facebook in die Runde.

Und in der Kommentarspalte gibt’s nur wenig später kein Halten mehr. „ICH!“, kann eine Frau ihre Vorfreude kaum verbergen. „Endlich! Hab gerade ein leckeres Rezept von Spargel und Spaghetti entdeckt und mir zuckt’s schon in der rechten Hand“, gibt eine andere Edeka-Kundin zum Besten. Bleibt zu hoffen, dass ihnen die Freude beim Blick auf die diesjährigen Spargel-Preise nicht vergehen wird.