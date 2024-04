Rewe am Hauptbahnhof Gelsenkirchen kurz vor Eröffnung – dann geht die bittere Nachricht um! „Schade“

Der Hauptbahnhof Gelsenkirchen ist für viele Pendler Dreh- und Angelpunkt ihres täglichen Arbeitsweges. Die Ankündigung, dass hier in diesem Jahr ein neuer Rewe to go seine Türen eröffnen wird, dürfte bei vielen für Jubelrufe gesorgt haben. Denn das Besondere an der Supermarkt-Filiale: Sie soll an sieben Tagen die Woche von 5 bis 24 Uhr geöffnet sein, wie ein Sprecher im Dezember 2023 gegenüber DER WESTEN ankündigte (hier mehr Infos dazu).

Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 im Juni sollte die Rewe-Filiale große Neueröffnung feiern. Doch kurz vor knapp geht jetzt die bittere Nachricht um: Der neue Supermarkt kann am Gelsenkirchener Hauptbahnhof vorerst nicht eröffnen.

Gelsenkirchen: Rewe-Kunden ahnen Böses

In Gelsenkirchen kann man die Neueröffnung am Hauptbahnhof kaum erwarten. Das zeigte sich dieser Tage auch mal wieder im Netz. In einer privaten Gruppe bei Facebook fragte sich ein Gelsenkirchener, ob jemand weiß, wann die neue Rewe-to-go-Filiale aufmachen wird. Prompt folgten deutliche Antworten. „So wie es aussieht, gar nicht“, gab so etwa ein Mann zum Besten. „Das war die Tage auch so mein Gedanke – immerhin steht es ja mittlerweile gut ein halbes Jahr jetzt dran“, offenbarte auch eine Dame ihre Zweifel.

Andere spekulierten sogar, was hinter den Verzögerungen bei der Eröffnung stecken könnte: „Eigentlich sollten die schon auf haben, aber irgendetwas stimmt mir den Wasser- und Strom-Leitungen nicht, das die erst später aufmachen“, war sich ein Nutzer sicher. Doch entspricht das auch der Wahrheit? DER WESTEN hat beim zuständigen Unternehmen Lekkerland nachgefragt.

Rewe-Sprecher stellt klar: „Wird nicht mehr klappen“

Als Tochterunternehmen der Rewe Group ist Lekkerland unter anderem für die Rewe-to-go-Märkte verantwortlich. Und hier heißt es auf Nachfrage: „Wir finden es sehr schade, dass sich die Eröffnung von Rewe to go am Hauptbahnhof Gelsenkirchen verzögert. Denn wir freuen uns sehr darauf, diesen Standort in Betrieb zu nehmen.“ Wie ein Sprecher betont, werde gemeinsam mit dem Partner Deutsche Bahn „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, „alle Voraussetzungen für die Eröffnung zu schaffen“.

Allerdings hätte ein Mix aus verschiedenen, unvorhergesehenen Faktoren zur Verzögerung der Neueröffnung geführt. „Um das klarzustellen: Die Strom- und die Wasserversorgung spielen dabei keine Rolle“, wird der Lekkerland-Sprecher deutlich. Doch wird die Rewe-Filiale am Hauptbahnhof Gelsenkirchen dennoch pünktlich zur EM 2024 eröffnen? „Vor der Fußball-EM wird es aber – sehr zu unserem Bedauern – nicht mehr klappen. Aktuell planen wir, dass der Standort im Zeitraum Juli bis September an den Start geht“, so die bittere Hiobsbotschaft.