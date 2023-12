Gelsenkirchen: Neueröffnung am Hauptbahnhof – HIER kannst du sogar sonntags einkaufen

Wer aktuell durch den Gelsenkirchener Hauptbahnhof läuft, dem wird es vermutlich schon aufgefallen sein: Auf einer Ladenfläche wirbt schon jetzt ein neues Geschäft. Eröffnet hat es aber noch nicht.

Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof bekommt 2024 einen „Rewe to go“ – und dazu gibt es gleich doppelt gute Nachrichten: Der Supermarkt am Hauptbahnhof wird fast rund um die Uhr offen haben. Reisende sind also bestens versorgt. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage von „DER WESTEN“ mit.

Gelsenkirchen: Rewe zieht im Hauptbahnhof ein

Mehr als 35.000 Menschen sind täglich im Hauptbahnhof Gelsenkirchen unterwegs. Kiosk, Döner-Laden und Co. sind dort schon zu finden – und auch die Fußgängerzone ist auch nur ein paar Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Jetzt bekommt der Gelsenkirchener Hauptbahnhof aber noch eine Neuheit. Ein „Rewe to go“ wird dort eröffnen. „Der REWE To Go am Hauptbahnhof Gelsenkirchen soll nach jetzigem Stand in der zweiten Februar-Hälfte eröffnen. Der Store wird an sieben Tagen in der Woche von 5 bis 24 Uhr geöffnet sein“, teilte ein Sprecher von Lekkerland, einem Tochterunternehmen der REWE Group, auf Anfrage von „DER WESTEN“ mit.

Er erklärt: „Gelsenkirchen erhält damit eine neue Adresse für schnelle Besorgungen und richtig gute frische Snacks – sei es der Coffee to go, der Salat zum Mitnehmen oder der Einkauf in der Mittagspause.“

Neue Möglichkeit für den „spontanen Einkauf“

Im „Rewe to go“ wird es Kaffee, anderen heiße und kalte Getränke, frische Snacks und Speisen geben. „Darüber hinaus wird das Sortiment Produkte umfassen, die beim spontanen Einkauf gefragt sind – zum Beispiel Knabberartikel oder die Zutaten fürs Abendessen“, so der Sprecher gegenüber dieser Redaktion. Reisenden und Gelsenkirchener dürfte diese weitere Option freuen.