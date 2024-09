Edeka, Rewe & Co.: Ferrero lässt die Bombe platzen – veganes Nutella kommt nach Deutschland

Lange haben die Kunden von Edeka, Rewe und Co. darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Veganes Nutella kommt bald auf den Markt. Die Nuss-Nougat-Creme ist in vielen Haushalten ein Muss auf dem Frühstückstisch. Nachdem erst vor wenigen Wochen das neue Nutella-Eis auf den Markt kam, folgte damit nun die nächste Ankündigung.

Deutsche Kunden müssen allerdings vorerst in die Röhre schauen. Wie der Hersteller Ferrero mitteilte, startete der Verkauf in mehreren europäischen Ländern, darunter Italien, Frankreich und Belgien, bereits am 04. September (mehr dazu hier). Viele fragen sich daher zu Recht: Wann kommt das vegane Nutella endlich auch in Deutschland in die Supermärkte?

Edeka, Rewe und Co: Veganes Nutella im Regal

„Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich heutzutage dafür, tierische Produkte zu reduzieren oder zu vermeiden, sei es aus Gründen der Ernährung oder des Lebensstils“, so die Begründung für Nutella in vegan. Während beispielsweise italienische User in den sozialen Medien bereits über das neue Produkt berichten, sieht es hierzulande eher mau aus. Doch laut verschiedenen Medienberichten müssen wir uns nicht mehr lange gedulden!

In diesem Jahr wird es wohl nichts mehr mit dem neuen Nutella mit grünem Deckel und der Deklaration „plantbased“. Laut „Lebensmittelzeitung“ soll das vegane Nutella ab Januar in Deutschland in den Regalen von Edeka, Rewe und Co. zu finden sein. Ein konkreter Starttermin wurde von Ferrero allerdings noch nicht genannt.

Die Reaktionen in den sozialen Medien über das neue Prfodukt sind gemischt. Wärhend die anderen keine Notwendigkeit in einem veganen Nutella sehen, sind zahlreiche andere Supermarktkunden mehr als glücklich. Andere Nuss-Nougat-Cremes haben bereits eine pflanzliche Alternative im Sortiment.

Aufgrund des enthaltenen Milchpulvers mussten Veganer bislang auf die beliebte Nuss-Nougat-Creme verzichten. Zukünftig können sich jedoch auch sie endlich Nutella am Morgen auf das Brötchen schmieren, denn stattdessen werden pflanzliche Zutaten wie Kichererbsen und Reissirup hinzugefügt. Das umstrittene Palmöl ist jedoch auch weiterhin sowohl in dem traditionellen Nutella wie auch in der veganen Variante drinnen.