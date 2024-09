Edeka, Rewe & Co.: Veganes Nutella kommt – doch diese Kunden sollten besser die Finger davon lassen

Bei Edeka, Rewe und Co. gibt es im Regal bald ein neues Produkt zu kaufen. Vor Wochen kündigte Ferrero bereits an, Nutella in vegan auf den Markt zu bringen. Nun finalisierte das Unternehmen das Datum.

Am Dienstag (3. September) ließ Ferrero endlich die Bombe platzen. Bereits ab Mittwoch (4. September) ist die neue Variante des beliebten Schoko-Aufstrichs erhältlich.

Edeka, Rewe & Co.: Veganes Nutella kommt auf den Markt

Seit 60 Jahren gibt es Nutella bereits und die Nuss-Nougat-Creme ist auch in vielen deutschen Haushalten ein Muss. Sei es zum Frühstück auf dem Brötchen oder sogar direkt aus dem Glas gelöffelt. Seit Kurzem gibt es auch das Nutella-Eis und nun folgt das nächste neue Produkt: veganes Nutella.

Wie Hersteller Ferrero am Dienstag ankündigte, startet der Verkauf zunächst ab Mittwoch in mehreren europäischen Ländern: in Italien, Frankreich und Belgien. Das Original gibt es bereits in 170 Ländern, als unsere Redaktion bereits im Juni 2024 von Ferrero wissen wollten, ob die vegane Alternative auch nach Deutschland kommt, fiel die Antwort recht bescheiden aus (hier mehr dazu).

SIE gehen leer aus

Beim Geschmack versichert das Unternehmen jedenfalls gebe es „keine Kompromisse“. Anstelle des Milchpulvers kommen laut Ferrero pflanzliche Zutaten wie Kichererbsen und Reissirup in den Schokoaufstrich. „Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich heutzutage dafür, tierischen Produkte zu reduzieren oder zu vermeiden, sei es aus Gründen der Ernährung oder des Lebensstils“, so die Begründung.

Allerdings sollten manche Supermarkt-Kunden besser die Finger von dem neuen Nutella-Produkt lassen. Gemeint seien Menschen mit einer Milcheiweißallergie, „weil das Produkt in einem Betrieb hergestellt wird, in dem mit Milch umgegangen wird“.