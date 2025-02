Forscher züchten neue Apfel-Sorten – du kannst sie bald bei Rewe, Edeka & Co. kaufen

Im März steht der Frühling in den Startlöchern und bringt unter anderem Rhabarber und Kopfsalat zurück in die Region. Doch damit nicht genug: Auch der Apfel und die Karotte stehen im Saisonkalender.

Apropos Apfel: Gleich zwei neue und ganz besondere Sorten sind in der Entwicklung! Gerade für eine bestimmte Zielgruppe wird das ein echter Gewinn sein – Kunden von Rewe, Edeka & Co. können sich freuen.

Rewe, Edeka & Co.: Forscher entwickeln Äpfel für Allergiker

Etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland, die an einer Apfelallergie leiden, können ab 2025 endlich wieder bedenkenlos Äpfel essen. Forscher haben zwei Apfel-Sorten entwickelt, die auch für Allergiker geeignet sind.

Die Sorten wurden in einem fünfjährigen Forschungsprojekt gezüchtet und tragen das ECARF-Qualitätssiegel für allergikerfreundliche Produkte. Bereits im Herbst 2025 soll die süßere Variante in den Regalen von Rewe, Edeka & Co. zu finden sein. Die säuerliche Variante kann man laut „Ruhr 24“ ab Januar 2026 kaufen.

Diese neuen Früchte enthalten nur sehr geringe Mengen des Hauptallergens Mal d 1, das bei Birkenpollenallergikern häufig zu Kreuzreaktionen führt. Somit sind sie eine deutlich verträglichere Alternative zu herkömmlichen Supermarkt-Äpfeln, die sonst häufig Symptome wie Juckreiz oder Schwellungen im Mundbereich hervorrufen.

Rewe, Edeka & Co.: Anbaugebiet bei Hamburg

Der Anbau der neuen Apfel-Sorten erfolgt übrigens in der Nähe von Hamburg, wo bereits rund 200.000 Bäume gepflanzt wurden. Ziel ist es, die Produkte über große Supermarkt-Ketten wie Rewe und Edeka zu vertreiben, um möglichst vielen Verbrauchern den Zugang zu ermöglichen.

Sobald die neuen Äpfel in den Regalen von Rewe, Edeka & Co. verfügbar sind, können Verbraucher die Sorten ganz einfach am ECARF-Siegel erkennen und somit sicher und sorgenfrei einkaufen.