Edeka, Rewe und Co.: Mit diesen einfachen Tricks sparst du bares Geld

Durch die jahrelange Corona-Pandemie und den damit verbundenen Produktions- und Lieferengpässen haben wir einen deutlichen Preisanstieg bei vielen Produkten bei Edeka, Rewe und Co. zu spüren bekommen. Praktisch im Anschluss an die schwere Zeit der Pandemie startete der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und sorgte dafür, dass die Inflation in nicht geahnte Höhen stieg.

Viele Menschen haben mit dem enormen Preiseinstieg stark zu kämpfen und müssen sich ganz genau überlegen, wie sie ihren Einkauf bei Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. gestalten. Um in den Zeiten der Inflation beim Einkaufen optimal Geld zu sparen, gibt es ein paar Tipps und Tricks, die du beherzigen kannst.

Edeka, Rewe und Co.: Vorteile durch Apps

Denn die Supermärkte Edeka, Rewe und Co. bieten hauseigene Apps an, in denen Kunden häufig besondere Rabattgutscheine angeboten bekommen und zudem wird mit in den Apps immer verlässlich und schnell über Sonderaktionen und in den Supermärkten und Discountern informiert.

Häufig werden in den Apps auch Angebote angezeigt, die man in den handelsüblichen Prospekten nicht finden kann. Wir stellen im folgenden vier verschiedene Supermarkt-Apps vor und informieren, welche Vorteile und Funktionen man bei welcher App nutzen kannst.

Edeka, Rewe und Co.: Apps im Überblick

Bei der Edeka-App gibt es jede Woche exklusive Rabatt-Coupons und Gutscheine, die an der Kasse eingelöst werden können. Zudem bietet Edeka in regelmäßigen Abständen Überraschungen und Gewinnspiele an, mit denen Kunden zusätzlich Premium-Produkte gewinnen können. Mit jedem Einkauf kannst du Punkte sammeln. Deutschlandcard-Besitzer können die Konten in der Edeka-App verknüpfen und dadurch sogar doppelt punkten. Zusätzlich können Kunden am Genuss- und Statusprogramm teilnehmen.

Das Genuss- und Statusprogramm ist in den Bronze-, Silber- oder Goldstatus unterteilt. Je nach Status gibt es Punkte, mit denen Coupons, Gutscheine und Gewinnspiele freigeschaltet werden können. Pro 2-Euro-Einkaufswert gibt es einen Punkt. Zum Beispiel gibt es beim Aufstieg in den Silberstatus einen Gutschein in Höhe von 2,50 Euro und beim Aufstieg in den Goldstatus einen 5-Euro-Gutschein. Bezahlst du regelmäßig deinen Einkauf über die App, gibt es pro Transaktion zusätzlich einen Punkt.

Mit der Rewe-App hast du Zugriff auf aktuelle Angebote und Coupons. Als Payback-Kunde können Kunden in der App gleichzeitig Punkte sammeln und einlösen. Des Weiteren profitieren sie von wöchentlichen Rabattgutscheinen, durch die der Einkauf besser geplant und dabei bares Geld gespart werden kann.

Die Aldi Süd-App informiert über aktuelle Angebote und Preissenkungen. In der Übersicht werden dabei sämtliche Aktionen angezeigt, mit denen Kunden direkt in der App individuelle Einkaufslisten zusammenstellen können. Ein zusätzlicher Bonus der App ist, dass Nutzer bereits die Angebote der übernächsten Woche einsehen und dadurch schon gut in voraus seinen Einkauf planen können.

In der Netto-App kannst du derzeitige Angebote und Sonderaktionen einsehen, mobil bezahlen und automatisch Coupons einlösen. Außerdem sammeln Kunden mit Deutschlandcard hier zusätzlich Punkte.