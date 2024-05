Aldi, Edeka und Co. auch sonntags geöffnet – so ist es möglich

Sonntags haben die Geschäfte geschlossen. Dieser Grundsatz war in Deutschland lange wie in Stein gemeißelt. Doch jetzt könnte die strenge Regel bröckeln. Haben Kunden von Aldi, Edeka und Co. bald die Gelegenheit, auch am Sonntag ihre Einkäufe zu erledigen?

Ein erstes Bundesland hat jetzt einen Vorstoß gewagt. Hier können Kunden in bestimmten Läden auch sonntags Lebensmittel einkaufen. Aldi, Edeka und Co. dürften die Entwicklung ganz genau beobachten.

Mecklenburg-Vorpommern hat den Vorstoß gewagt. Im Norden der Republik können Kunden in sogenannten Smartstores jetzt auch sonntags einkaufen. Bei Smartstores handelt es sich um vollautomatisierte Geschäfte, in denen kein Personal beim Verkaufsprozess zum Einsatz kommt. Laut „Lebensmittel Zeitung“ sollen auch andere Bundesländer über die Erlaubnis für Smartstores nachdenken.

Nur Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und NRW sollen demnach keine Sondergenehmigung für automatisierte Läden planen. Sollten jedoch immer mehr Bundesländer den Verkauf an Sonntagen erlauben, könnten Aldi, Edeka und Co. selbst über die Öffnung von Smartstores nachdenken.

„Hierfür ist es im Einzelhandel dringend erforderlich, sich technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen nicht zu verschließen, um den Bedürfnissen der Kunden zu jeder Zeit bestmöglich entsprechen zu können“, erklärte der hessische Handelsverband.

Ein Smartstore der Firma Tegut in Hessen. Foto: imago images/H. Tschanz-Hofmann

Aldi testet Smartstore

In den Niederlanden hat Aldi ein entsprechendes Konzept bereits getestet, kassierte dafür aber Kritik (wir berichteten >>>). Doch es ist gut möglich, dass der Test trotz bestimmter Hürden auf Deutschland ausgeweitet werden könnte.

Die klassischen Filialen dürften allerdings auch in Zukunft sonntags geschlossen bleiben. Ausnahmen erlauben die Ladenöffnungsgesetze in vielen Bundesländern allerdings an bestimmten Stellen. So dürfen Aldi, Rewe und Co. ihre Filialen etwa an Flughäfen und Bahnhöfen öffnen, damit Reisende sich für ihre Fahrten eindecken können.