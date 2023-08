Lidl mit neuem Konzept – das verändert sich für Kunden

Zwischen Lidl und Aldi herrscht seit Jahrzehnten ein erbitterter Kampf. Wer ist der König unter den Discountern? Geht es nach einem Bericht der „Lebensmittelzeitung (LZ)“, dann hat Aldi aktuell deutlich die Nase vorne. Denn vor allem im Vergleich zu Lidl nehme das Wachstum seit Monaten zu.

Das scheint auch Lidl wahrgenommen zu haben und reagiert nun. Um wieder mehr Kunden anzulocken und auch Prozesse für die Mitarbeiter zu vereinfachen, stellt der Discounter sein Filialkonzept auf den Kopf. Zurück zu den Wurzeln heißt das Motto.

Lidl legt Rolle rückwärts ein

Noch vor rund drei Jahren wurden die Filialen modernisiert, doch nun kehrt der klassische Stil wieder zurück. „Lidl in Deutschland richtet seine Filialgestaltung an den Wünschen der Kunden sowie den Bedürfnissen der Kollegen aus. Auf Basis dessen nimmt Lidl entsprechende Optimierungen im Filial-Layout in einem Teil der Filialen vor. Dazu gehören unter anderem ein gradliniger, offener Obst- und Gemüsebereich, sowie eine noch übersichtlichere Sortimentsanordnung mit einer Harmonisierung der Regalierung“, erklärt ein Pressesprecher auf Nachfrage dieser Redaktion.

Durch diese Maßnahmen solle das Einkaufserlebnis für den Kunden aufgewertet sowie die Warenverräumung für das Personal vereinfacht werden. Laut dem Bericht der „LZ“ bedeute das konkret, dass das schicke Weinregal und die hochwertige Obst- und Gemüseecke wieder abgebaut und durch schlichteres Mobiliar ersetzt werden. Außerdem solle eine schlichtere Beschilderung für mehr Übersicht sorgen.

Doch das sei noch nicht alles: Neben den normalen Kassen gibt es bei zahlreichen Supermärkten, Discountern oder auch Drogerien wie Edeka, Kaufland und Rossmann inzwischen auch Selbstbediener-Kassen. Auch bei Lidl habe es testweise bereits SB-Kassen gegeben, nun solle das Angebot endgültig in einigen Filialen etabliert werden.