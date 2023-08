Kaufland, Edeka & Co: Doch kein Scherz! Jetzt landet tatsächlich DAS in der Tiefkühltruhe

Das war doch alles nur ein Scherz, oder? Offenbar doch nicht. Dass dieses Produkt tatsächlich mal in den Tiefkühltruhen bei Kaufland, Edeka und Co. landen würde, hatten wohl nur die wenigsten vermutet.

Doch ab September 2023 ist es soweit. Für kurze Zeit verkaufen Kaufland, Edeka und Co. ein besonderes Aktionsprodukt in ihren Tiefkühltruhen. Die Idee für den Artikel war anfangs aber überhaupt nicht ernst gemeint.

Kaufland, Edeka & Co: Scherz-Pizza wird Wirklichkeit

Tiefkühlpizzen erfreuen sich großer Beliebtheit. Es gibt sie in mannigfaltigen Ausführungen – in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichem Belag. Doch manchmal treibt die Fantasie der Hersteller doch etwas sehr wilde Blüten. Wir erinnern uns sofort an die berüchtigte Fischstäbchen-Pizza oder die gewöhnungsbedürftige Schoko-Pizza.

Beide Beispiele stammen von „Dr. Oetker“ – und dieses Unternehmen ist nun auch für den nächsten Neuzugang in der Kühltruhe verantwortlich. Und auch hier dürften sich Kunden verwundert die Augen reiben. Aber nicht, weil es sich um eine besonders merkwürdige Geschmacksrichtung handelt – sondern eher über den Fakt, dass das Produkt überhaupt existiert!

Ab September verkaufen Kaufland, Edeka & Co. nämlich eine Variante der „Dr. Oetker Ofenfrische“-Tiefkühlpizza mit Namen „Kebab Style Vegan“. Eine Fleisch-Alternative auf Basis von Erbsenproteinen, veganer Käse aus Kokosöl, dazu eine Cocktailsauce, Zwiebeln und grüne Peperoni. Klingt mehr als essbar. Doch warum dann jetzt der ganze Wirbel?

Pizza-Idee war nur ein Aprilscherz

Ganz einfach: Die vegane Kebab-Pizza war eine Idee von Autor und Cartoonist Ralph Ruthe. Der hatte seinen Pizza-Vorschlag 2021 als Aprilscherz im Netz veröffentlicht. „Auch wenn das damals nur ein Gag war: Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es diese Pizza tatsächlich gibt. Die Kommentare unter dem Aprilscherz-Post zeigten: Damit war ich nicht alleine“, schreibt er nun auf Twitter. „Und was soll ich sagen? Haltet ab September die Augen im Supermarkt auf…“

Die Pizza soll im Laden 3,69 Euro kosten. Ein genaues Datum oder einen Rahmen für den Aktionszeitraum teilte „Dr. Oetker“ bisher nicht mit.