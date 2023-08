Rewe geht noch einen Schritt weiter – drastische Änderung an der Kasse

Eine erste drastische Änderung gab es bereits – jetzt macht Rewe weiter ernst.

Umweltfreundlich, nachhaltig. So möchte sich Rewe künftig präsentieren. Eine krasse Neuerung gab es deshalb in den letzten Wochen bereits – der Papier-Prospekt des Supermarktes wurde für immer abgeschafft. Zum Unmut einiger Kunden.

Aber damit nicht genug. Die Digitalisierung bei Rewe geht weiter – mit Auswirkungen für zahlreiche Kunden.

Rewe: Große Änderung an der Kasse

Nicht nur der Prospekt wird digital, sondern auch der Einkaufszettel – der so genannte „eBon“. Das teilte Rewe am Mittwoch (16. August) mit. Das ist zu Beginn natürlich noch nicht verpflichtend für Kunden – doch der Supermarkt wirbt inständig für die Vorteile der digitalen Variante, die über die Rewe-App ablaufen soll.

„Kunden können sich in ihrem Konto in der Rewe-App unter „Meine Einkäufe“ mit nur einem Klick für den eBon registrieren“, erklärt Rewe in seiner Mitteilung. „Beim Scannen des App-QR-Codes an der Kasse wird automatisch erkannt, ob ein Nutzer den eBon aktiviert hat. Der eBon wird generiert, per E-Mail an die Kunden versendet und im Rewe-Kundenkonto, im Web und in der App gespeichert.“

Somit sollen sich Kunden jederzeit einen Überblick über all ihre Rewe-Einkäufe der letzten drei Jahre verschaffen können.

Digitaler Kassenzettel über Rewe-App

Komplett neu ist die Idee des digitalen Bons nicht. Vor allem in Kombination mit der Payback-Funktion konnten Kunden bereits auf eine solche Variante zurückgreifen. Die Anmeldung für den digitalen Kassenzettel über die Rewe-App ist nun jedoch neu.

„Für Kunden, die bereits heute einen digitalen Kassenbon erhalten, ändert sich durch die neue App-Funktion nichts am Kassenvorgang“, betont Rewe.