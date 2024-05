Edeka, Rewe und Kaufland: Sensation im Kühlregal! Auf dieses Produkt haben Kunden lange gewartet

Die Sommersaison steht in den Startlöchern und damit natürlich auch die Lust auf Eis! An vielen warmen Tagen gab es bereits lange Schlangen an den Eisdielen und die Tiefkühlregale bei Edeka, Rewe und Kaufland waren schon gut aufgesucht. Während die einen lieber zu fruchtigen Sorten greifen, erfreut sich natürlich auch das Schokoladeneis großer Beliebtheit.

In Eisdielen findet man oft ausgefallene Sorten, die aus den verschiedensten Süßigkeiten hergestellt werden, in den Regalen der Supermärkte hingegen fehlen diese. Nutella-Eis zum Beispiel. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht: Genau dieses Produkt wird es bald geben!

Edeka, Rewe und Kaufland: Nutella-Eis in den Regalen!

Ist es endlich soweit? Können sich Nutella-Fans endlich auf dieses Produkt freuen? Ein klares Ja! Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, wird die bekannte Nutella-Marke von „Ferrero“ bald in Eisform in den Tiefkühlfächern von Edeka, Rewe und Kaufland zu finden sein. Schon Ende Mai sollen Kunden die neue Kreation der Nuss-Nougat-Creme im Portionsbecher in den Supermärkten kaufen können.

Wie die Zeitung berichtet, wird das Eis im Becher in verschiedene Schichten aufgeteilt. Es beginnt mit einer dicken Schicht Nutella, direkt darunter folgt das cremige Haselnuss- und Kakaocreme-Eis. Auch am Boden erhält das Eis eine weitere Schicht Nutella. Perfekt also für alle Fans der beliebten Nuss-Nougat-Creme!

Edeka, Rewe und Kaufland: Preis noch unklar

Zu welchem Preis das Nutella-Eis bei Edeka, Rewe und Kaufland verkauft wird, ist noch unklar. Laut „Lebensmittelzeitung“ könnte es aber gar nicht so billig werden. Schließlich ist Nutella extrem bekannt und beliebt und hat eine starke Markenpräsenz, für die Kunden oft mehr bezahlen als für No-Name-Produkte. Als Anhaltspunkt könnten die Preise von Marken wie Langnese und Ben & Jerrys dienen.

Es ist nicht das erste Eis von „Ferrero“. Bisher gibt es eine ganze Reihe von Eissorten, darunter die Marken Rocher, Raffaello und Kinder. An diesen Preisen könnte sich auch das Nutella-Eis orientieren. Der Preis für einen 400-Gramm-Becher wird daher auf etwa 5 Euro geschätzt. Der ein oder andere Nutella-Fan hat dieses Produkt schon lange erwartet!