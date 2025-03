Edeka, Lidl und Co.: Pfand-Trick enthüllt – davon wissen die wenigsten

So ziemlich jeder hat wohl zu Hause diese eine Ecke, in der sich die Pfandflaschen türmen. Sei es in der Küche, im Abstellraum oder im Keller. Irgendwann wird es aber Zeit, seine gesammelten Schätze zu Edeka, Lidl oder einem anderen Supermarkt oder Discounter zu bringen.

Dort angekommen, stehen viele Kunden dann aber vor einem Problem. Dieses lässt sich nun aber mit einem praktischen Trick lösen. Doch viele Verbraucher wissen gar nichts davon. Wir klären auf.

Edeka, Lidl und Co.: Pfandautomaten-Trick enthüllt

Wenn sich die Pfandflaschen zu Hause stapeln, sollte man nicht lange zögern und sie endlich wegbringen. Dabei kann man sich meist über ein ordentliches Plus im Geldbeutel freuen. Dieser Kunde kann davon wohl ein Lied singen. Doch wenn man dann endlich seine ganzen Pfandflaschen zu Edeka oder Lidl geschafft hat, wird’s oftmals kritisch. Eigentlich bräuchte man mehr als zwei Hände. Mit der einen hält man den Beutel mit den Pfandflaschen fest, mit der anderen steckt man sie nach und nach in den Automaten. Und dann kommt’s: Man muss entweder einen Deckel festdrehen oder eine Flasche wieder in Form ziehen. Auch das Display will im Blick behalten wird. Ganz schöne viele Aufgaben zur gleichen Zeit.

Dafür haben neuere Pfandautomaten bei Edeka, Lidl und Co. jetzt einen praktischen Trick zur Hand, wie „HNA“ berichtet. Nämlich einen kleinen, unscheinbaren Knubbel. An diesem lässt sich der Beutel mit Leergut einfach aufhängen und so hat man erstmal beide Hände frei, um den Automaten einfacher bedienen zu können.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Kaufland, Rewe und Co.: Pfand-Betrug! Märkte in Alarmbereitschaft ++

Das hat sich noch nicht rumgesprochen

Dieser kleine, hilfreiche Knubbel befindet sich meist unter der Automatenöffnung. Doch viele Kunden haben davon noch nie gehört.

Schau doch einfach mal bei deinem nächsten Einkauf bei Edeka, Lidl und Co. nach, ob der Pfandautomat in dem Laden deiner Wahl über diesen praktischen Helfer verfügt.