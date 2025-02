Kaufland, Rewe und Co.: Pfand-Betrug! Märkte schlagen Alarm

Große Probleme bei Kaufland, Rewe und Co., denn wegen einer Pfand-Änderung schlagen die Supermärkte und Brauereien Alarm. Statt das Pfand in den lokalen Supermärkten zurückzugeben, fahren nämlich viele Verbraucher extra dafür ins Ausland.

Im Februar 2025 wurde das Pfand im Nachbarland Österreich erhöht. Dort erhält man jetzt für eine leere Bierflasche 20 Cent Pfand, während man in Deutschland nur 8 Cent bekommt. Durch die Erhöhung wollen die Brauereien erreichen, dass weniger Flaschen im Müll landen, wie „Ruhr24“ berichtet.

Österreich: 7 Euro Pfand für eine leere Bierkiste

Diese Erhöhung hat jedoch in Deutschland große Probleme ausgelöst, denn viele deutsche Verbraucher wollen ebenfalls von der Pfanderhöhung im Nachbarland profitieren. Statt das Pfand wie üblich bei Kaufland, Rewe und Co. abzugeben, fahren viele Kunden stattdessen nach Österreich, wo sie mehr Pfand zurückbekommen, als sie beim Kauf in Deutschland bezahlt haben.

Wie „Ruhr24“ erklärt, wird dieses neue Phänomen derzeit als „Pfandtourismus“ bezeichnet. Insbesondere die Supermärkte, die sich direkt in der Nähe der Grenze befinden, sind besonders beliebt. Die Rückgabe in Österreich statt in Deutschland bei Kaufland, Rewe und Co. zahlt sich auch deutlich aus.

In Deutschland erhält man momentan für die Rückgabe einer leeren Bierkiste 3,10 Euro Pfand. Seit der Erhöhung in Österreich bekommt man dort für eine leere Bierkiste 7 Euro zurück, also mehr als das Doppelte als in Deutschland. Jedoch kann die Fahrt nach Österreich auch leer ausgehen, denn die österreichischen Supermärkte können sich weigern, Biermarken anzunehmen, die sie selbst gar nicht im Sortiment haben.

Kaufland, Rewe und Co.: Erhöhung des Pfands ist unwahrscheinlich

Der sogenannte „Pfandtourismus“ ist vorwiegend für die deutschen Brauereien ein großes Problem. Wenn diese die leeren Gasflaschen nämlich nicht zurückerhalten, dann können sie diese auch nicht wieder befüllen und müssen neue Flaschen besorgen, was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist. Gegenüber „dpa“ klagt Christian Thiel von der Brauerei Schönramer in Bayern: „Da versuchen Leute, sich zu bereichern, auf Kosten der Brauerei und des Handels.“

Viele deutsche Brauereien fordern aufgrund dieser Problematik jetzt ebenfalls eine Pfanderhöhung in Deutschland. Jedoch ist es eher unwahrscheinlich, dass Deutschland dem Vorbild von Österreich folgt. Die „Lebensmittelzeitung“ schreibt, dass die Erhöhung des deutschen Pfandes bei Kaufland, Rewe und Co. „nur sehr schwer umzusetzen“ sei.