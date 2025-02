Frau verpasst Lotto-Gewinn wegen eines kleinen Fehlers – wie ihr Freund reagiert, ist unfassbar

Wie bitter muss es sein, wenn man einen großen Lotto-Gewinn nur knapp verpasst? Diese Erfahrung musste zuletzt ein Paar machen, das bei der Postcode Lottery mitgemacht hatte. Als es erfuhr, dass die Nachbarn gewonnen hatten, dachte es schon, es könnte sich jetzt auch freuen. Doch es kam ganz anders.

Wegen eines Fehlers war dem Paar das Geld durch die Finger gerieselt. Die Reaktion des Mannes fiel allerdings absolut übertrieben aus. Seine Freundin bekam es mit der Angst zu tun.

Paar verpasst Lotto-Gewinn – Mann wird gewalttätig

Bei der Postcode Lottery gewinnen Spieler anhand ihrer Postleitzahl. Wenn also dein Nachbar die gleiche hat und gewonnen hat, solltest du das auch. Allerdings nicht, wenn du umziehst und vergisst, deine neue Adresse der Lotterie mitzuteilen. Genau das war einer Spielerin passiert. Als sie von dem Gewinn ihrer Nachbarn erfuhr, loggte sie sich schon voller Vorfreude in ihren Account ein, nur um danach die bittere Enttäuschung zu spüren.

Weil sie vergessen hatte, ihre neue Adresse zu hinterlegen, war ihr der Gewinn entgangen. Alle Hoffnung auf die 167.000 Pfund (gut 200.000 Euro) waren dahin. Enttäuschung, Trauer, das alles prasselte auf die Spielerin ein. Doch ihr Freund spürte offenbar heftigere Gefühle. Er begann sie zu beleidigen und wurde plötzlich sogar gewalttätig.

Lotto: Mann landet nach Gewinnverlust vor Gericht

Die beiden saßen in eine Bar. Er beleidigte sie so heftig, dass andere Gäste einschreiten mussten. Auf dem Nachhauseweg im Taxi wurde der dann handgreiflich. Da soll er sie geschlagen und an den Haaren gezogen haben, bis er sie schließlich auch zu würgen begann. Laut Anklage soll die Frau dabei Angst gehabt haben, ihr Freund wolle sie umbringen.

Dabei war es nicht das erste Anzeichen dafür, dass die Beziehung ungesund ist. So soll ihr Freund sie bereits zuvor misshandelt haben und auch nach dem Lotto-Zwischenfall soll es zu weiteren Handgreiflichkeiten gekommen sein. Dafür muss der Aggressor nun vier Jahre ins Gefängnis.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.