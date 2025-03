Rewe-Kunde blickt auf Pfandbon – ihm fallen fast die Augen aus dem Kopf

In Deutschland gehört es seit rund zwei Jahrzehnten fest zum Einkaufsalltag zahlreicher Supermarkt-Kunden: Leergut wird nach dem Verbrauch nicht im Müll entsorgt, sondern zurück zum Pfandautomat im Laden gebracht – im Gegenzug gibt es ein paar Cent des Einkaufspreises zurück, die man mit dem nächsten Einkauf verrechnen kann.

Entsprechend praktisch ist es da, wenn man größere Mengen an Pfandflaschen oder leeren Getränkedosen auf einmal abgeben kann – und dadurch am Ende gleich einige Euro auf dem Pfandbon zusammenkommen. So wie bei diesem Rewe-Kunden, der am Automat seinen Augen kaum traute.

Rewe-Kunde feiert Pfand-Rekord

„Persönlicher Rekord“ – das war alles, was der Rewe-Kunde aus Herzogenaurach (Mittelfranken/Bayern) im Netz unter ein Foto seines Pfandbons schrieb. Im Social-Media-Forum „Reddit“ hatte er das Bild im Subreddit „Pfandbon“ gepostet, in dem sich täglich mehrere Nutzer über alle Themen rund um Pfand, Leergut & Co. unterhalten.

Die Bilanz des Rewe-Kunden: 28 Mehrwegflaschen und satte 158 (!) Einweg-Getränkebehälter ergaben zusammen eine Pfandsumme von stolzen 43 Euro. Den legt man beim folgenden Einkauf doch gerne mit aufs Kassenband!

Doch was für den fränkischen Rewe-Kunden einen neuen persönlichen Bestwert darstellt, ist offenbar nichts im Vergleich zu dem, was andere Kunden angeblich schon erlebt haben.

Pfand-Fans überbieten sich

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag überbieten sich die Nutzer fast schon mit ihren eigenen Pfanderlebnissen – oder sind enttäuscht über ihre eigenen Pfandbelege. Ein Auszug:

„Da komme ich mir mit 15,75 Euro wie ein Anfänger vor.“

„Hab mal einen kompletten VW-Bus ausgeräumt, das waren ungefähr 120 Euro.“

„Mein persönlicher Rekord waren 222 Euro. Drei Autofahrten.“

„Vorletztes Jahr einmal über 200 geschafft.“

„War schon bei 135 Euro.“

„Sehr nice! Meiner ist um ca. 83 Euro.“

„Mein persönlicher Rekord waren 8 Euro. Erschien mir schon viel.“

Doch es gibt auch weniger begeisterte Stimmen. Denn wer so viel Leergut abgibt, der belegt automatisch auch länger den Pfandautomaten. „Der Warteschlangenmachermensch“, schreibt daher ein Nutzer. Ein anderer wird sogar noch deutlicher: „Als ich noch im Einzelhandel gearbeitet habe, hätte ich dir dafür zu 100 Prozent den Tod gewünscht.“