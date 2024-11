Edeka-Kunden machen Entdeckung im Kaffee – Experte warnt eindringlich

Als es sich diese Frau einen Kaffee mit dem Edeka-Instantkaffee der Hausmarke „gut & günstig“ machen wollte, staunte sie nicht schlecht. Durch den Kaffee zogen sich nämlich weiße Flecken und Fäden. Sie postet ihre Entdeckung auf „Reddit“ und schreibt: „Sieht aus wie kleine Kristalle.“

Tatsächlich ist der Kaffee von Edeka nämlich schon seit 2020 abgelaufen, also nicht mehr ganz frisch. Jedoch ist die Kundin überrascht, denn sie hätte nicht erwartet, dass sich ein solches Eigenleben in dem Instantkaffee entwickeln kann. Sie kommentiert ihre Entdeckung mit den Worten: „Wusste nicht, dass er sowas machen kann.“

Edeka-Kaffee: Schimmel oder Brotkäfer?

Auch in den Kommentaren sind viele Nutzer fasziniert von dem verschimmelten Kaffee von Edeka, wie die „tz“ berichtet. Ein User schreibt scherzhaft: „Es lebt!“ Ein anderer kommentiert interessiert: „Also das ist Schimmel im Instantkaffee.“

Ein Nutzer zweifelt jedoch an, dass es sich wirklich um Schimmel im Edeka-Kaffee handelt. Er berichtet von einer ähnlichen Erfahrung: „Sieht aus, als hätten Brotkäfer Tunnel gegraben. So sah mein Kakaopulver aus, als unsere Vorräte befallen waren. Hab’s erst gemerkt, als sich der Kakao nicht ganz in warmer Milch aufgelöst hat.“

Bisher hat die Frau den Kaffee von Edeka noch nicht weggeworfen, wie die „tz“ berichtet. Jedoch wird sie bei diesem Eigenleben im Kaffee sicherlich keinen Geschmackstest mehr durchführen.

Kaffee muss richtig gelagert werden

Dies ist auch ratsam, denn nur wenige wissen, dass auch Instantkaffee schimmeln kann. Das Pulver ist zwar sehr lange haltbar, aber dafür muss der Kaffee richtig gelagert sein. Wenn Feuchtigkeit in das Gefäß gelangt, kann der Kaffee oft sehr schnell schimmeln.

Der ehemalige Chefarzt und Direktor der Universitätsfrauenklinik Magdeburg, Dr. Serban-Dan Costa, warnt außerdem: „Nach Öffnen sollte der Kaffee ungefähr nach vier Wochen aufgebraucht sein. Nach dieser Zeit verschimmelt der Kaffee und die Schimmelpilze können auch Gifte produzieren.“ Sobald der Kaffee verschimmelt ist, sollte man ihn auf gar keinen Fall mehr trinken. Der Experte rät, dass die Userin auf Reddit „das Zeug in den Müll werfen“ sollte.