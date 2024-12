Edeka-Öffnungszeiten an Heiligabend angepasst: Ab wann Kunden vor verschlossenen Türen stehen

Weihnachten steht vor der Tür, und viele Menschen müssen kurz zuvor noch Geschenke und Festmahl-Zutaten besorgen. Doch Aufmerksamkeit ist geboten: Wer seine Einkäufe bei Edeka und anderen Supermärkten noch nicht erledigt hat, sollte die besonderen Öffnungszeiten beachten.

An Heiligabend, dem 24. Dezember, öffnen Edeka-Märkte in Deutschland anders als an gewöhnlichen Werktagen. Vielerorts schließen die Filialen bereits um 13 oder 14 Uhr, damit auch die Mitarbeitenden genügend Zeit haben, das Weihnachtsfest mit ihren Familien zu verbringen. Es empfiehlt sich daher, frühzeitig am Vormittag einkaufen zu gehen und keinesfalls den Einkauf auf den späten Nachmittag zu verschieben.

Öffnungszeiten von Edeka an Weihnachten

Am ersten und zweiten Weihnachtstag, dem 25. und 26. Dezember, bleiben die Türen der Edeka-Märkte dann komplett geschlossen. Der reguläre Einkaufsbetrieb wird erst ab dem 27. Dezember wiederaufgenommen. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Filialen von Edeka an Bahnhöfen und andere als Verkehrsgeschäfte klassifizierte Läden können aufgrund einer Sonderregelung offen sein, auch an Feiertagen. Am besten informieren Kunden sich vorab im Internet oder in den jeweiligen Filialen.

Für viele bringt der Vorweihnachtssonntag, der dieses Jahr auf den 22. Dezember fällt, einen kleinen Lichtblick: Manche Edeka-Märkte, zum Beispiel in Berlin, öffnen ausnahmsweise von 13 bis 18 Uhr. Aber Achtung: Diese Ausnahme gilt nicht flächendeckend. Kunden sollten daher vorab auf der Website von Edeka oder durch direkten Kontakt mit der jeweiligen Filiale die genauen Zeiten prüfen, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.

Edeka-Kunden müssen aufpassen

In der Vorweihnachtszeit ist es also besonders wichtig, die Öffnungszeiten im Auge zu behalten und den Einkauf gut zu planen. Eine gute Organisation kann stressfreie Feiertage und ein festliches Beisammensein garantieren.

Auch bei Edeka gilt: Last-Minute-Einkäufe sollten vermieden werden. Dann kann man die weihnachtliche Stimmung ohne Einkaufsstress genießen.

