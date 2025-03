Edeka, Aldi und Co.: Kunden blicken in Einkaufswagen – hätten sie nur diese Tricks geahnt

Für viele ist der Gang durch Edeka, Aldi & Co. mit dem Einkaufswagen ein kleiner Spaß. Doch leider hat das Vergnügen bei den ständig steigenden Preisen für Lebensmittel in den meisten Märkten schnell ein Ende genommen – der Einkauf kann für manche zu einer echten finanziellen Belastung werden.

Aber keine Sorge, mit diesen acht Tipps kannst du beim Einkaufen clever sparen!

Edeka, Aldi & Co.: Spar-Tipps – Es beginnt schon bei der Planung

Das fängt schon beim einfachen Gang in den Supermarkt an. Wer regelmäßig bei Edeka, Aldi und Co. einkauft, gibt am Ende oft mehr aus, als geplant. Daher ist es ratsam, nur alle zwei Wochen einen größeren Einkauf zu tätigen und diesen gut zu planen – so bleibt der Geldbeutel geschont.

Für frische Produkte wie Obst, Gemüse oder Milch kannst du natürlich zwischendurch vorbeischauen – das ist laut „Bild“ vollkommen in Ordnung. Und um den Überblick nicht zu verlieren, ist es ratsam, ein Foto von deinem Vorrat zu machen. So kannst du sicherstellen, dass du nichts doppelt kaufst und immer weißt, was noch zu Hause ist.

+++ Edeka, Aldi und Co.: Kunde steht an der Kasse und wird DAZU genötigt – dabei ist es verboten +++

Bevor du neue Lebensmittel kaufst, solltest du außerdem einen Blick in deinen Kühlschrank, die Vorratskammer und die Tiefkühltruhe werfen. Oft verstecken sich dort noch viele leckere Reste, die nur darauf warten, verwertet zu werden.

Ein weiterer Spartipp: Überlege dir im Voraus, welche Rezepte du in der kommenden Woche kochen möchtest und prüfe, ob du wirklich jede Zutat brauchst. Manchmal kann man so einiges weglassen oder durch eine kreative Alternative ersetzen.

Preise vergleichen und Zeit lassen: So sparst du beim Einkaufen

Vergleiche die Preise, besonders bei teureren Produkten wie Fleisch, Olivenöl oder Kaffee. So findest du garantiert das beste Angebot und kannst sparen. Apropos sparen: Lieferservices können zwar teuer sein, können dir aber auch viel Zeit und Mühe ersparen. Außerdem hilft es, Spontankäufe zu vermeiden.

Und wenn du doch mal in den Markt von Edeka, Aldi & Co. gehst, pass gut auf – gerade an der Fleischtheke kann es teuer werden. Diese Ware gehört zu den teuersten Produkten im Einkaufskorb. Ein guter Tipp: Teile dir größere Portionen wie Steaks oder Fleischpakete mit anderen, so hast du mehrere Mahlzeiten und sparst gleichzeitig.

+++ Rewe, Edeka, Kaufland & Co.: Kunden warten sehnsüchtig – und werden enttäuscht +++

Und zu guter Letzt: Nimm dir Zeit beim Einkaufen! Die Regale werden oft so gefüllt und präsentiert, dass es so aussieht, als wäre alles ein tolles Schnäppchen. Aber schau genau hin und achte auf den Preis pro Gewichtseinheit – nicht nur auf den Gesamtpreis. So entdeckst du schnell die ein oder andere „Mogelpackung“.

Mit diesen einfachen, aber effektiven Tipps kannst du beim Einkaufen bares Geld sparen – und hast trotzdem alles, was du brauchst!