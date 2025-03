Rewe, Edeka, Kaufland & Co.: Kunden warten sehnsüchtig – und werden enttäuscht

Wenn der Winter weicht und der Frühling naht, dann stehen Kunden bei Rewe, Edeka, Kaufland & Co. bereits in den Startlöchern. Sie alle warten darauf, dass ein saisonales Lebensmittel endlich in die Märkte kommt. Doch erst einmal werden sie enttäuscht sein.

Denn die Spargel-Saison rückt zwar näher. Doch ein Erntebeginn Anfang März, wie es ihn häufiger schon gab, ist undenkbar. Kunden von Rewe, Edeka, Kaufland & Co. werden sich in diesem Jahr besonders gedulden müssen, bis sie in den Genuss der weißen und grünen Stangen kommen können.

Rewe, Edeka, Kaufland & Co.: Spargel-Saison startet später

„Der Spargel steht ganz langsam bereits in den Startlöchern, aber es wird voraussichtlich noch so zirka zwei bis drei Wochen dauern, bis der erste Spargel geerntet werden kann“, muss die Sprecherin des hessischen Bauernverbandes, Marie-Claire von Spee, vertrösten. In Baden, Pfalz und Südhessen dürfte es erst Mitte oder Ende März losgehen.

Auch interessant: Rewe: Nach Dubai-Hype – geht jetzt alles wieder von vorne los?

Das Problem sind die aktuellen Temperaturen. Diese sind einfach zu niedrig. Unter der schützenden Folie rund um die Wurzeln des Spargels herrschen um die neun Grad. Es braucht aber eher zwölf Grad, damit das Luxus-Gewächs in die Höhe schießt. Erst wenn es milder wird und die Sonne die Temperatur unter der Folie erwärmt, dann kann es mit der Ernte losgehen.

Rewe & Co.: Wie sieht es mit dem Spargel-Preis aus?

Gefrorene Böden, durchwachsenes Wetter, zu wenig Sonne – auch Simon Schumacher, Geschäftsführer beim Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE), geht davon aus, dass die Spargelernte in diesem Jahr später beginnen wird. In Baden-Württemberg geht es dann Mitte März los, in Bayern kurz danach – und dann dürfte es noch einmal ein bis zwei Wochen dauern, bis der Spargel auch in Niedersachsen und NRW gestochen wird. In Brandenburg und Rheinland-Pfalz dürfte es ebenfalls Ende März so weit sein.

Mehr News:

Die Bauern wollen nach eigenen Angaben versuchen, den Preis pro Kilo guter Qualitätsware zwischen zehn und zwölf Euro zu halten. Ob das so kommen wird, hängt von den nächsten Tagen ab. In den vergangenen Jahren sorgten auch in diesem Bereich erhöhte Kosten für Lohn, Energie und Produktion für Spannungen. Auch fehlten Mitarbeiter. Als Konsequenz aus den Absatzproblemen wurden im vergangenen Jahr die Anbauflächen reduziert. (mit dpa)