„Dschungelcamp“: Anna-Carina in Australien angekommen – ihr bleibt nur noch wenig Zeit

Das Abenteuer RTL-„Dschungelcamp“ – es rückt für die Stars immer näher. Mittlerweile sind Anna-Carina Woitschack, Lilly Becker und Co. bereits in Australien angekommen, in wenigen Stunden geht es für die Promis bereits in den eigentlichen Dschungel.

Bis dahin dürfen sie aber noch die Vorzüge des zivilen Lebens genießen. Heißt: Ein schönes Hotel, Blick aufs Meer, leckeres Essen und natürlich der Kontakt zur Außenwelt via Smartphone, Laptop und Co. Vorzüge, die auch „Dschungelcamp“-Bewohnerin in spe Anna-Carina Woitschack bis zur letzten Minute auszukosten scheint.

Anna-Carina Woitschack steht kurz vor dem „Dschungelcamp“-Einzug

Bei Instagram jedenfalls hält sie ihre Followerinnen und Follower fleißig auf dem Laufenden: „Angekommen in Down Under. Nach 10 Stunden Autofahrt und 24 Stunden Flug… Freunde, ich kann das alles noch gar nicht glauben! Solange ich mein Handy noch habe, nehme ich euch natürlich in den Storys mit.“

Dazu teilt die 32-Jährige zwei Bilder, die sie auf dem Balkon ihres Hotels zeigen, natürlich mit schönstem Blick auf den Ozean und die strahlende Sonne Australiens. Ihre Fans jedenfalls sind schon in heller Vorfreude.

Fans feiern Anna-Carina schon als Dschungelkönigin

„Liebe Anna, genieße die Zeit. Ich liebe deine Frauenpower und deine Stärke. Du bist eine klasse und tolle junge selbstbewusste Frau. Lass die Neider denken, was sie wollen. Ich freue mich für dich und werde das TV-Event genießen. Ich mag dich sehr. Alles Liebe für dich und deine Begleiter“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Oder: „Das wird für dich ein Abenteuer. Du schaffst das!“

Während ein Dritter ergänzt: „Ich freue mich, dass du sicher angekommen bist! Jetzt startet das Abenteuer Australien mit der zukünftigen Dschungelkönigin Anna-Carina Woitschack. Du wirst das Dschungelcamp mit viel Spaß, Herz und Leidenschaft, wie auch ganz viel Gefühl meistern und gewinnen! Ich glaube felsenfest an dich und drücke dir ganz fest die Daumen und unterstütze dich vor dem TV!“