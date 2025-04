„Dschungelcamp“-Siegerin Kader Loth: Droht ihr die Altersarmut?

Sie ist ein wahrer Reality-TV-Star und ihr Name ist wohl den meisten Fernsehzuschauern bekannt. Die Liste an Sendungen, an denen Kader Loth im Laufe ihrer Karriere teilgenommen hat, ist schier endlos. Im Rahmen von „Kampf der Realitystars“, „Promi Big Brother“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island“ stellte sie ihren Unterhaltungsfaktor unter Beweis, im „Dschungelcamp“ wurde sie einem noch breiterem Publikum bekannt.

Mittlerweile ist das It-Girl 52 Jahre alt und möchte etwas zurückgeben. Die Initiative „Padar Humanitas“ in Berlin veranstaltete in diesem Jahr ein Osterfest und auch der Fernsehstar war mit von der Partie. Doch in einem Interview macht die Entertainerin dann plötzlich ein erschreckendes Geständnis.

Kader Loth hat Angst vor Altersarmut

Kader Loth möchte an Ostern etwas Gutes tun und nutzt die Veranstaltung der Initiave Padar Humanitas, um Essen an Obdachlose zu verteilen. Und auch sie selbst scheinen in diesen Tagen Ängste und Sorgen zu plagen. Denn im Interview mit dem Sender RTL offenbart der Fernsehstar nun Erschreckendes.

Das It-Girl berichtet: „Nachdem ich meinen Rentenbescheid bekommen habe, vor zwei Jahren, habe ich gesagt: So kann das nicht mehr weitergehen!“ Die Rente, die dem Fernsehstar in einigen Jahren zustehen wird, reicht demzufolge kaum zum Überleben aus. Erst seit wenigen Jahren sammelt sich Loth Geld für ihre Rente an, als selbstständige Künstlerin hat die 52-Jährige bisher in keine Rentenkasse eingezahlt.

Kader Loth gesteht nun demütig: „Als junger Mensch vor 20 Jahren habe ich auch nicht an morgen, an übermorgen gedacht, weil ich dachte, wozu? Ich bin ja noch jung.“ Der Rentenbescheid, der zuletzt in ihren Briefkasten flatterte, scheint den Fernsehstar nachdenklich gemacht zu haben. Mittlerweile hat die Entertainerin einen eigenen Beauty-Salon eröffnet und bekräftigt: „Ich möchte nachts, wenn ich schlafe, wirklich ruhig schlafen. Und deshalb gibt es mir ein sicheres Gefühl, wenn ich weiß, ich habe kein Minus auf dem Konto.“ Mit diesem Wunsch steht der Fernsehstar garantiert nicht alleine da.

Noch bleiben Kader Loth einige Jahre, um für ihre Rente vorzusorgen. Seit dem ernüchternden Brief scheint der Fernsehstar besser auf seine Finanzen zu achten.