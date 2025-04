„Dschungelcamp“-Star Julian F.M. Stoeckel: Am Bahnhof passiert es – „Zum Schreien“

Manchmal schreibt das Leben die kuriosesten Begegnungen – und Julian F.M. Stoeckel ist mittendrin. Der Berliner Entertainer, der vielen noch aus dem „Dschungelcamp“ von 2014 bekannt sein dürfte, hat sich seitdem mit seiner offenen Art einen festen Platz in der deutschen TV- und Social-Media-Welt gesichert.

Ob auf dem roten Teppich oder doch auf dem Bildschirm – an ihm geht man selten vorbei, ohne es zu merken. So auch am Frankfurter Flughafenbahnhof, wo Julian jetzt eher ungeplant auf einen bekannten Namen der jüngeren Generation traf.

Julian F.M. Stoeckel traut am Bahnhof seinen Augen kaum

Während sich viele Reality-Gesichter nach ihrer „Dschungelcamp“-Zeit schnell wieder ins Off verabschieden, hat sich Julian F.M. Stoeckel eine dauerhafte Nische zwischen Trash-TV, Instagram und Society-Gossip geschaffen. Über 120.000 Follower verfolgen seine schrillen Updates – und das völlig zurecht. Diesmal war es der Frankfurter Flughafenbahnhof, an dem der Reality-Star wieder einen dieser Momente einfing, die nur das Leben selbst schreiben kann. Und natürlich ließ er es sich nicht nehmen, das direkt mit seinen Followern zu teilen.

++ Lilly Becker: „Dschungelcamp“-Königin kassiert Schlappe vor Gericht ++

„Es ist doch zum Schreien… Ich habe meine neue Busen-Freundin Twenty4Tim am Bahnhof Frankfurt Flughafen getroffen. Herrrrrlich…“, schreibt der TV-Star zu einem spontanen Selfie, das ihn gemeinsam mit dem Influencer und Instagram-Star Jolina Mennen zeigt. Und auch Twenty4Tim reagiert sofort.

„Dschungelcamp“-Star reagiert sofort

Und auch Tim meldete sich zu Wort: „Das war wirklich ein Zufall.“ Der Social-Media-Star und Kollegin Jolina Mennen waren gerade noch beim Coachella-Festival in Kalifornien unterwegs, inklusive auffälliger Glitzerlooks. Zurück in Deutschland ging es dann aber deutlich entspannter weiter: Jogginghose, Cap und Bahngleis statt Pailletten und Palmen. Dass Julian F.M. Stoeckel in genau diesem Moment vorbeiläuft? Wirklich ein Zufall!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Apropos TV: Aktuell ist Julian F.M. Stoeckel gemeinsam mit seinem Partner Marcell Damaschke bei „Couple Challenge“ auf RTL2 zu sehen.