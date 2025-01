„Dschungelcamp“-Start in Gefahr? Experte sorgt für Gewissheit

Bald hat das langersehnte Warten ein Ende! Zahlreiche Fans fiebern dem Startschuss am 24. Januar 2025 der 18. Staffel des „Dschungelcamps“ bei RTL entgegen. Jedoch könnte es zu einer großen Fanfrustration und Enttäuschung kommen. Denn: Seit ein paar Tagen kursieren Spekulationen um einen heftigen Sturm rund um die australische Region Murwillumbah in New South Wales.

Droht also wirklich die Sensation, eine Verschiebung des Startzeitpunktes des „Dschungelcamps“? Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net bringt Licht ins Dunkel. Der Experte hat sich in unserem exklusiven Interview klar positioniert.

„Dschungelcamp“: Muss der Start verschoben werden?

Die Meldungen im Hinblick auf die australische Wetterkarte ließen nichts Gutes erahnen. Aktuell solle angeblich ein heftiges Unwetter Teile von Australien überschatten. Dies solle sich bis zum 23. Januar 2025 durchziehen. Problematisch dabei: An diesem Tag würde der Einzug ins Camp stattfinden.

Doch nun nahm die Sache zu aller Fanfreude eine andere Richtung! Der Diplom-Meteorologe hat erleichternde Nachrichten. Er schätzt die aktuelle Wetterlage ganz anders ein.

So sagt Jung: „Momentan ist eher Ruhe in Australien. Ich sehe jetzt keine großen Unwetter in der Region. Klar ist: Es ist der tropische Regenwald, da ist immer mal ein Gewitter möglich. Dies gehört im Grunde dazu und ist nichts Überraschendes. Diese Woche bis Freitag ist aber sehr warm. Das heißt: Es sind so 28 bis 33 Grad in der Region – ein Mix aus Sonne und Wolken und eher trockenes Wetter.“ Zudem bestätigt er nochmals, dass er in der Region aktuell keine Unwetter sehe. Darüber hinaus ebenfalls keine Gefahr im Hinblick auf übermäßige Überschwemmungen bis Freitag bestehe.

„Dschungelcamp“-Fanfreude: Das Wetter spielt mit

Nach ihm habe es einen kurzen Regenschauer gegeben, der aber nicht mehrere Tage andauerte. Somit können die Fans aufatmen! Der renommierte Wetterexperte gibt Entwarnung: Dem Einzug der Teilnehmer am 23. Januar und dem TV-Startschuss am folgenden Tag könne die Wetterlage keinen Strich durch die Rechnung machen!

Außerdem hat er einen hilfreichen Tipp, um die Fans zukünftig nicht mit solchen vorschnellen und beunruhigenden Schlagzeilen zu überschatten. „Man hätte einmal Meteorologen befragen sollen“, sagt er.

Alles in allem müssen sich die Zuschauer vor den Bildschirmen und motivierten Dschungelcamp-Mitstreiter auf schwüle Temperaturen um die 30 Grad einstellen. „Für mich wäre das nichts, da klebt man ja überall fest mit den Klamotten“, teilt Jung seine eigene Meinung zur Lage mit. Grundsätzlich sei mit „einer unangenehmen hohen Luftfeuchtigkeit“ zu rechnen.

„Dschungelcamp“ lässt auch den renommierten Wetterexperten Jung nicht kalt

Obwohl der Meteorologe kein Fan der aktuellen australischen Temperaturen zu sein scheint, reizt ihn dennoch der Showdown im Dschungel. Er erzählt: „Ich schaue meistens den Anfang. Dann kommt es irgendwie zu einer Pause während der Wochen. Aber beim Ende bin ich wieder mit dabei!“

Dabei wird Jung nicht der einzige Zuschauer sein! Zahlreiche Fans können ihre Vorfreude vor dem Start kaum noch kontrollieren. Es bleibt spannend abzuwarten, wer sich in diesem Jahr besonders schlagfertig anstellt, dabei die Dschungelkrone für sich gewinnen kann. Am 24. Januar 2025 um 20.15 Uhr bei RTL können sich die Menschen ein erstes Bild machen.