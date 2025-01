„Dschungelcamp“-Kandidat wettert gegen Cathy Hummels – „Robotermäßig“

Für viele war es DIE Schock-Nachricht seit langem: Cathy Hummels moderiert nicht länger das RTL Zwei-Format „Kampf der Realitystars“! Der (offizielle) Grund: Ihr Sohn Ludwig ist schon bald ein Schulkind. Die Folge: Sie kann ihn künftig nicht mehr so einfach mit auf Jobreisen nehmen wie bisher. Für Cathy Hummels Grund genug, auf den Job zu verzichten, denn eines hat für sie oberste Priorität: die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn.

Doch dieser plötzliche freiwillige Rückzug scheint nicht für alle sonderlich glaubhaft zu sein – stattdessen macht der Vorwurf eines Rausschmisses derzeit die Runde! Und das von niemand Geringerem als Dschungelkronen-Anwärter und Lästermaul Sam Dylan!

„Dschungelcamp“-Star erhebt Lügenvorwürfe

Schon bevor das „Dschungelcamp“ überhaupt erstmal gestartet hat, verteilt der diesjährige Kandidat Sam Dylan seine Spitzen – ganz zum Leidwesen seiner Mitcamper. Dieses Mal trifft es jedoch zur Abwechslung mal jemand anders – sein nächstes „Opfer“: Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels.

+++ Anna-Carina Woitschack zeigt sich sexy im Bikini – DAS erwartet die „Dschungelcamp“-Fans +++

Im Podcast „Royal“-Spice spekuliert „Dschungelcamp“-Teilnehmer Sam Dylan mit Podcast-Partnerin Tanja Tischewitsch über die wahren Beweggründe für das Moderations-Aus. Sowohl Tanja als auch Sam haben in den vergangenen Jahren bereits an „Kampf der Realitystars“ teilgenommen: Sam im Jahr 2020 und Tanja sogar erst im vergangenen Jahr – sie wissen also, wovon sie sprechen.

„Dschungelcamp“-Kandidat hat seine eigene Theorie

Die provokante These des „Dschungelcamp“-Kandidaten lautet: „Dadurch, dass man jetzt wieder eine neue Moderatorin genommen hat und das nicht ohne Moderation macht, ist für mich klar, dass man Cathy Hummels rausgeschmissen hat. Das war nicht ihre Entscheidung! Das war immer ihr Traum, Moderatorin zu werden. Da hörst du nicht einfach auf.“ Ex-DSDS-Kandidatin Tanja stimmt Sam zu: „Nichts gegen Cathy Hummels, aber sie hat das ja schon sehr robotermäßig moderiert. Ohne Mimik.“

Aber das war noch nicht genug! Sam Dylan hat eine genaue Vermutung: „Man hat vom Sender gesagt, Cathy, die Zeit mit uns ist abgelaufen, wir verlängern den Vertrag nicht. Aber gerne geben wir dir den Vortritt, du kannst sagen, es war deine Entscheidung.“ Beweise für ihre Behauptungen kann jedoch keiner der beiden liefern. Aus Cathy Hummels‘ Umfeld heißt es gegenüber der BILD, dass sie die Lästereien gelassen nimmt und weiß, dass Sam Dylan sich oft seine eigene Wahrheit kreiert.

Zum Abschluss des Themas erklärt der „Dschungelcamp“-Teilnehmer nochmals: „Hummels macht doch nicht mit so einer großen Show selbst Schluss. Das ist auch dein Image. Da bekommt man dann ja auch viele andere Anfragen.“ Die wahren Hintergründe kennen letztlich aber nur Cathy Hummels und der Sender. Fakt ist: In Talkshow-Legende Arabella Kiesbauer wurde jedenfalls eine hervorragende Nachfolgerin gefunden, sodass einer neuen Staffel „Kampf der Realitystars“ nichts mehr im Weg steht!