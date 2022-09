Dortmund: Schwerer Unfall in der Nordstadt – Jugendlicher auf E-Scooter von Auto erfasst +++ Lebensgefahr

In Dortmund wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Nordstadt von einem Auto erfasst!

Der 16-Jährige aus Dortmund ist nach dem schweren Unfall schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt, kann von der Polizei aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Dortmund: Schwerer Unfall in der Nordstadt. Ein 16-Jähriger wurde von einem Auto erfasst. Foto: Markus Wüllner

Dortmund: E-Scooter-Fahrer fährt über Rot und wird von Auto erfasst

Am Mittwoch, 21. September, kam es in Dortmund um 17.06 Uhr auf der Mallinckrodtstraße an der Ecke Schützenstraße zu einem schrecklichen Unfall.

Wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN berichtet, war ein 16-Jähriger von Norden kommend mit einem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs. Nach aktuellen Erkenntnisstand scheint der Jugendliche eine rote Ampel übersehen oder missachtet zu haben. Auf der Straße wurde er von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt. „Lebensgefahr ist nicht auszuschließen“, so ein Sprecher der Polizei.

Dortmund: Heftiges Bild nach Horror-Unfall

Der 19 Jahre alte Fahrer des Autos, ebenfalls aus Dortmund, blieb unverletzt.

Auf der Straße bot sich auch nach dem Abtransport des Schwerverletzten noch ein schreckliches Bild. Der E-Scooter lag auf der Straße, um ihn herum wild verstreut die Habseligkeiten des jungen Mannes. Die Polizei markierte diese mit gelber Sprühkreide, darunter eine Cola-Flasche und zahlreiche Kleidungsstücke.