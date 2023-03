dm: Wichtiger Rückruf! Lebensmittel kann zu Erbrechen und Durchfall führen

Dringender Rückruf bei dm! Ein Lebensmittel, das in den Märkten der Drogeriekette verkauft wird, könnte nun mit gefährlichen Bakterien befallen sein. Diese kommen zwar für gewöhnlich häufiger in Eiern oder Hühnerfleisch vor, doch können sie auch in weiteren Lebensmitteln stecken. In diesem Fall sogar in einem pflanzlichen Produkt.

Darum muss dm dieses auch so schnell wie möglich zurückrufen. Denn die Folgen nach dem Verzehr des Artikels könnten schlimm ausfallen.

dm ruft Mus zurück

Salmonellen-Gefahr! In einem Sesammus, dass dm vertreibt, könnten sich die zu einer Lebensmittelinfektion führenden Bakterien verstecken. Bei dem Artikel handelt es sich um das Bio-Eigenmarken-Produkt der Drogeriekette. Eine Belastung mit den Bakterien kann hier zumindest bei zwei Chargen nicht ausgeschlossen werden.

Dieser Artikel ist von dem Rückruf betroffen:

Dieses Produkt von dm könnte den Kunden gefährlich werden. Foto: dm-drogerie markt

Artikel: dmBio Tahin Sesammus

Inhalt: 250 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 21.02.2025 und 25.02.2025

dm erwähnt jedoch ausdrücklich, dass die Gefahr einer Salmonellen-Infektion lediglich bei den zwei genannten Mindesthaltbarkeitsdaten besteht. Dieses findest du im Übrigen auf dem Deckelrand des Glases.

Sesammus nicht essen!

Aufgrund der Salmonellen-Gefahr solltest du die Gläser der genannten Chargen lieber nicht öffnen und das Mus unter keinen Umständen herauslöffeln und essen. Denn nach dem Verzehr drohen Durchfall, Erbrechen und auch Fieber. Vor allem Kinder, immunschwache oder ältere Menschen können schwer erkranken. Die Inkubationszeit beträgt dabei zwischen zwei und drei Tagen.

Solltest du bereits Symptome aufweisen, ist ein Gang zum Arzt unabdingbar. Zudem musst du das Gesundheitsamt deiner Stadt informieren und dich frei testen, bevor du wieder unter Menschen darfst.

Andere Chargen oder Produkte des dmBio-Sortiments sind nicht von dem Rückruf betroffen. Kunden sollten die beschriebenen Gläser – egal, ob bereits geöffnet oder nicht – gleich zum nächsten Markt bringen. Dort bekommen sie auch ohne Vorlage eines Kassenbons ihr Geld zurück.