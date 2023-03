dm, Rossmann und Co.: Saftige Preise für Deo und Shampoo – doch HIER können Kunden sparen

Die Inflation lässt die Deutschen tiefer in ihr Portemonnaie greifen – und das nicht nur bei Lebensmitteln und Energie, sondern auch bei Drogerie-Produkten von dm, Rossmann und Co. Kaufen deswegen bald alle ihre Drogerie-Artikel hauptsächlich online?

Duschgel, Deo, Shampoo, Seife: All das sind Produkte, die jeder von uns regelmäßig nutzt und deswegen den regelmäßigen Gang in die Filialen von dm, Rossmann und Co. antritt. Viele haben gar ein Lieblingsduschgel- oder shampoo, welches sie immer und immer wieder nachkaufen. Das geht aber auch im Abo bei Amazon.

dm, Rossmann und Co.: Mit dem Amazon-Abo sollst du sparen

Kaufen demnächst alle ihre Drogerie-Produkte also nur noch bei Amazon? Dort kannst du durch Produkt-Abos bares Geld sparen. Anstatt das Produkt einmalig zu kaufen, kannst du deine Lieblings-Drogerieprodukte auch im Amazon-Spar-Abo erwerben. Bedeutet: Du bekommst die Artikel in regelmäßigen Abständen zu dir nach Hause geliefert.

Mit dem Amazon Spar-Abo sollen Rabatte von bis zu 15 Prozent möglich sein. Du wählst ein für das Amazon-Spar-Abo qualifiziertes Produkt aus und wählst bei der Lieferung die Option „Spar-Abo“ aus. Dabei kannst du die Menge und die Lieferintervalle selbst bestimmen. Sie können auch hinterher noch angepasst beziehungsweise verändert werden.

dm, Rossmann und Co.: Abo kann jederzeit gekündigt werden

Sobald du das Produkt abonniert hast, wird es automatisch in der von dir gewählten Menge und Häufigkeit geliefert. Bei einem abgeschlossenen Spar-Abo erhältst du bei jeder Lieferung fünf Prozent Rabatt auf den regulären Amazon-Preis. Bei fünf oder mehr Spar-Abo-Produkten, die du an die selbe Adresse liefern lässt, erhöht sich der Rabatt auf 15 Prozent. Wenn du Amazon Prime-Mitglied bist, gibt es sogar 20 Prozent Rabatt ab einer Bestellung von fünf Abonnements. Das Abo kannst du jederzeit kündigen.